Huawein uusi lippulaivakaksikko sisältää tekoälyä ja huipputekniikkaa

Huawei esitteli eilen uudet Mate-huippupuhelimet. Kovasti muun muassa Applea tekoälyn osalta kiusannut kiinalaisvalmistaja tarjoaa huippulaitteesta kaksi eri versiota, joista molemmista löytyy uusi älykäs Kirin 970 -järjestelmäpiiri.Molempien laitteiden tekniikka on tietysti huipputasoa, mutta niitä erottaa mm. näyttö sekä sormenjälkilukija. Mate 10 Pro -mallin sormenjälkilukijaa ei ole mahdutettu näytön alle, mutta ei hätää, se löytyy sentään takapaneelista, joten kasvojentunnistukseen ei tarvi luottaa.18:9-kuvasuhteen näyttö Pro-mallissa on hieman pienemmällä, joskin silti varsin hyvällä resoluutiolla (1080x2160), kun taas tavallisen Mate 10 -mallin näyttö on perinteisempi 16:9-kuvasuhteen ja QHD-resoluution (1440x2560) paneeli.Muitakin eroja toki löytyy. Pro-mallista ei esimerkiksi löydy muistikorttipaikka, mutta sen sijaan siitä on saatavilla 64/4GB:n sijaan 128/6GB-versio. Pro-mallista on poistettu myös mm. iPhonen tavoin kuulokeliitin, joka tarkoittaa samalla, että paksuutta on vain 7,9 milliä tavallisen version 8,2 millin sijaan.Muuten laitteet ovat kovasti samanlaisia ja esimerkiksi kaksoiskamera (20 MP mustavalko + 12 MP väri, OIS, f/1.6), etukamera (8MP, f/2.0), akku (4000mAh) sekä aiemmin mainittu Kirin 970 -järjestelmäpiiri ovat samat.Uusi Kirin-piiri tarjoaakin tällä kertaa tekoälyyn ja koneoppimiseen pohjautuvia ominaisuuksia. Yhtiö kiusoitteli piirin kyvykkyyttää kampanjoilla jo ennen laitteen esittelemistä, mutta mitä kaikkea se sitten tarjoaa?Itseasiassa piirin älyjä käytettään muun muassa kamerassa ja käyttöliittymässä. Huawein mukaan kamera tunnistaa kohteita ja säätää sen mukaan kameran säädöt sopivaksi kyseisen kohteen kuvaamiselle. Tämän lisäksi Huawein omassa EMUI 8.0 -käyttöliittymässä NPU-piiriä käytetään mm. automaattisesti säätämään näytön kirkkautta tai akun käyttöä tottumusten mukaisesti.Valitettavasti mitään mullistavaa tekoälyn osalta ei nähty, joten se jääkin sovelluskehittäjien tehtäväksi.Valitettavasti Suomessa markkinoille saapuu kaksikosta ainoastaan Mate 10 Pro, jonka ennakkomyynti alkaa 30.10 ja ennakkotilaajat saavat 149 euron The EnVizion 360 -kameran kaupanpäälle. Laite tulee lopulta myyntiin 27.11 128/6GB-versiona harmaan, mokan ja sinisen värisenä 799 euron hintaan.