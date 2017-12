Saitko jouluksi uuden puhelimen? Tässä täsmävinkit - siirrä tietosi, parhaat ohjelmat, ..

Tietojen siirto vanhasta puhelimesta uuteen

Parhaat sovellukset Androidille

Parhaat sovellukset iPhonelle

Lopuksi

Jouluna pukki on kantanut moneen kotiin tänäkin vuonna uutta elektroniikkaa. Varsin monen kuusen alta löytyykin uutuuttaan kiiltävä kännykkä. Kokosimme tähän artikkeliin vinkit uuden laitteen käyttöönottoon. Pistä vaikka jakoon tutuillesi, joiden arvelet saaneen pukilta kovan paketin tänä jouluna.Mikäli vaihdat Androidista Androidiin, opas tietojensiirtoon löytyy täältä:Mikäli taas olet siirtymässä Applen iPhonesta Androidiin, vaikkapa, opas löytyy täältä:Ja mikälin siirtymä on toisinpäin eli olet vaihtamassa Androidista iPhoneen, ohjeemme löytyvät täältä:On vaikea määritellä mikä kullekin on se paras mahdollinen ohjelma, mutta tässä on joitain sovelluslistoja Androidille ensialkuun:Tietenkin omaa häntäämme nostaen suosittelemme myös HIGH.FI Uutisvahtia Androidille , jotta joulunpyhinäkään eivät uutiset menisi ohi silmien.Ja aivan samalla tavalla iPhonellekin on vaikea määritellä juuri niitä oikeita ja parhaita sovelluksia, mutta allaolevista listoista saanee hyvän alkusysäyksen:Ja tässä suosittelemme taas röyhkeästikehittämää Highkara Uutislukijaa uutisten seurantaan iPhonella.Kokemuksen syvällä rintaäänellä suosittelemme myös vilpittömästi panssarilasin asentamista puhelimeen - sekä hyvän suojakotelon hankintaa. Mikäli pukki ei sellaista huomannut tuoda, kannattaa joulun välipäivinä suunnata kaupoille ja ostaa sellaiset samantien. Mikään ei harmita niin paljon kuin uudenkarhean puhelimen tipahtaminen asfaltiin.