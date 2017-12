iPhone 6 -kitinä tuotti tulosta – Apple laskee reippaasti akun vaihdon hintaa

on joutunut melkoiseen myllytykseen- ja-puhelimille vuosi sitten julkaistun ohjelmistopäivityksen takia. Applen tavoitteena oli estää iPhone 6:ta ja iPhone 6s:ää sammumasta äkillisesti olosuhteiden muutosten takia, esimerkiksi ympäristön äkillisen viilenemisen ja yllättävän virrantarpeen takia.Vanhojen iPhone-mallien äkillisten sammumisten taustalla on ollut vanhentunut akku, joka ei pystynyt tarjoamaan puhelimille muuttuneissa olosuhteissa tarpeeksi virtaa, jolloin puhelin sammui. Tämä on tietysti ei-toivottavaa käyttäytymistä, minkä vuoksi Apple rajoitti iOS 10.2.1 -päivityksellä puhelimien maksimisuorituskykyä eli virrankulutusta edellä mainituissa käyttötilanteissa.Vuosi sitten Apple kertoi käynnistävänsä korjauskampanjan, jossa se lupasi korjauttaa iPhone 6s:n viallisia akkuja . Viallisuus ilmeni juuri äkillisinä sammumisina.Nyt syntyneen mediamylläkän takia Apple on julkaissut selventävän kommentin , jossa yhtiö käy läpi mitä se on todellisuudessa tehnyt ja minkä takia. Lisäksi yhtiö laskee tammikuusta lähtien (vuoden 2018 joulukuuhun saakka) iPhone 6:n tai sitä uudemman mallin (takuun ulkopuolista) akkuvaihdon hintaa 79 dollarista 29 dollarin. Ensi vuoden alussa Apple aikoo julkaista iOS-päivityksen, joka sisältää akun kemiallista kuntoa kuvaavan indikaattorin, joten käyttäjä saa paremman kuvan puhelimensa akun kunnosta.