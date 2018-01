Galaxy S8 on saamassa pian Android Oreo -päivityksen – Testaus lopetettiin

on vihdoin saamassa valmiiksi Galaxy S8:lle ja Galaxy S8+:lle tarkoitetun Android Oreo -päivityksen. Vahva signaali tähän suuntaan saatiin kun puhelinvalmistaja ilmoitti ohjelmiston vapaaehtoisille beta-testaajille testaushankkeen tulevan päätökseen tänään 26. tammikuuta Yhtiö ehätti tehdä vastaavat ilmoitukset jo pari kertaa aiemmin: ensin tammikuun 15. päivänä ja vielä uudemman kerran tammikuun 17. päivänä. Jotakin pientä ongelmaa kuitenkin ehti ilmetä ilmoitusten jälkeen, minkä takia beta-testausta haluttiin jatkaa vielä muutamalla päivällä. Uusin lopetusilmoitus on ilmeisesti lopullinen, joten uusia beta-versioita ei pitäisi enää tulla testattavaksi.Samsung kertoi beta-testaajille yrittävänsä saada valmiin vakaan version Android Oreosta valmiiksi mahdollisimman pian, joten Galaxy S8:n omistajat pääsevät päivittämään puhelimiaan uusimpaan käyttöjärjestelmään ehkä helmikuun aikana. Helmikuun 25. päivänä Samsungin on määrä esitellä Galaxy S9