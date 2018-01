Googlelta ilmainen sovellus Androidin tiedostonhallintaan - ja tilaongelmiin

julkisti viime vuoden lopulla-sovelluksen, joka on nyt päivittynyt uuteen versioon. Sovellus on Googlen oma tiedostonhallintasovellus, joka on luonnollisesti ilmainen - ja ilman mainoksia.Files Go toimii varsin pätevänä tiedostonhallintatyökaluna, mutta loistaa etenkin ilmaisena puhdistustyökaluna, jonka avulla pääsee helposti eroon turhista, tilaa vievistä tiedostoista. Files Go osaa mm. ehdottaa paljon tilaa vieviä ja harvoin käytettäviä sovelluksia poistettavaksija löytää tuplatiedostot, tarpeettomat välimuistitiedostot, jne.Files Gon avulla voidaan luonnollisesti kopioida ja siirtää tiedostoja paikasta toiseen. Uusi versio toi tuen tiedostojen siirrolle myös SD-korteille, mahdollisuuden valita millä sovelluksilla minkäkin tyyppiset tiedostot avataan sekä paremman käyttöliittymän tabelttikokoisille laitteille.Files Go -sovelluksen voi ladata täältä