Android Oreo -päivitykset lähtivät käyntiin Galaxy S8:lle

Samsung sai aiemmin tässä kuussa vihdoin julkaistua Android 8.0 Oreo -päivityksen viime vuoden Galaxy S -lippulaivapuhelimelleen. Galaxy S8:n omistajat joutuivat kuitenkin pian pettymään, sillä päivitykseen oli livahtanut ongelma, jonka johdosta päivitykset keskeytettiin vain muutaman päivän päästä.Nyt Samsung on kuitenkin saanut ongelman korjattua ja yhtiö voi jatkaa päivitysten jakelua Galaxy S8 -laitteisiin.Galaxy S8 -omistajat havaitsivat ongelman, jonka johdosta älypuhelin käynnisti itseään uudelleen satunnaisesti. Kyseinen ominaisuus oli ilmaantunut juurikin Oreo-päivityksen yhteydessä, joten Samsung lopetti jakelun väliaikaisesti.Onneksi katkos kesti vain noin viikon ja nyt jakelua on jatkettu ja käyttäjille toimitetaan vihdoin kunnollinen Android Oreo -käyttöjärjestelmäversio, kertovat Android Centralin mukaan Galaxy S8 -käyttäjät.Päivitykset on tiettävästi aloitettu taas Saksasta ja laajenevat muualle maailmaan porrastetusti tulevien viikkojen aikana.Googlen Oreo-päivityksen julkaisemisesta on kulunut jo liki puoli vuotta, joten on jo aikakin, että tämän hetken Samsungin Galaxy S -linjaston huippulaite on sen saanut.