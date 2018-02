Applelta tulee kolme uutta iPhonea – Halpis-iPhone tekee paluun

Apple aikoo julkaista tänä vuonna kolme uutta iPhone-mallia – aivan kuten viime syksynäkin. Yhtiön suunnitelmista uutisoi Bloomberg . Tällä kertaa Apple aikoo siirtyä kokonaan iPhone X:n kaltaiseen muotoiluun ja ottaa pesäeroa vanhasta iPhone 6 -aikakautta henkivästä designista.Kolme uutukaista tulevat olemaan päivitetty versio iPhone X:stä sekä sen pohjalta kehitetty suuri kokoisempi malli, jossa käytetään jopa 6,5-tuumaista OLED-näyttöä. Tuhannen taalan hintalappua kauhisteleville kuluttajille on tulossa edullisempi uudella designilla varustettu puhelinmalli. Bloombergin raportoimat tiedot näyttäisivät olevan linjassa KGI Securitiesin välittämien tietojen kanssa 6,5-tuumainen "iPhoen X Plus" on näytön osalta historian suurin iPhone, mutta fyysisiltä mitoiltaan se ei ole juurikaan suurempi kuin iPhone 8 Plus. Näytön ympärillä olevien kehysten minimointi mahdollistaa näyttö koon kasvattamisen ilman fyysisen koon kasvua. Apple uskoo isomman iPhone X:n vetoavan erityisesti aasialaisiin sekä business-asiakkaisiin.Bloombergin tietojen mukaan markkinoille on tulossa myös 6,1-tuumaisella LCD-näytöllä varustettu "halpisversio". Lisäksi kultainen värivaihtoehto on tekemässä paluun high-end-malleihin.