Uudet Nokia-puhelimet pääsivät Googlen suositeltujen listalle

HMD Global esitteli MWC-mobiilimessuilla uusia Nokia-puhelimia. Tietysti monella tapahtumasta jäi mieleen lähinnä uusi versio legandaarisesta banaanipuhelimesta, mutta tapahtumassa esiteltiin myös kourallinen uusia älypuhelinmalleja.Näistä kolme, eli kaikki paitsi Nokia 1, on nyt ansainnut Googlen Android Enterprise Recommended -lätkän. Kyseinen sertifikaatti annetaan puhelimille, jotka soveltuvat erityisen hyvin monipuoliseen yrityskäyttöön.Laitteesta tulee löytyä tietyt tekniset ominaisuudet (vähintään 32 gigatavua tallennustilaa ja 2 gigatavua RAM-muistia) sekä Google oletussovellukset ja Androidin pitää olla "puhdas". Luonnollisesti myös turvallisuuden pitää olla priimaa ja se varmistetaan nopeilla Android-päivityksillä.Android-päivitykset ovatkin Nokia-puhelinten yksi vahvuuksista ja laitteiden Android One -yhteensopivuus tarkoittaa, että päivitykset saapuvat aivan ensimmäisten joukossa – nopeammin kuin Android Enterprise Recommended -sertifikaatti vaatii.Android Enterprise Recommended -listalle pääsivät siis Nokia 8 Sirocco Nokia 7 Plus ja uusi Nokia 6 . Aiemmin listalla oli jo Nokia 8 sekä pari kymmentä muiden valmistajien mallia, joihin lukeutuu mm. Huawei Mate 10, LG G6, Motorola Z2, Sony Xperia XZ1 sekä tietysti Googlen Pixel-puhelimet.