LG kopioi iPhone X:n näytön loven, mutta sen saa myös katoamaan

Nyt muutaman vuoden ajan älypuhelinvalmistajat ovat kamppailleet erityisen kovaa näyttöjen reunuksia vastaan. Tämä on tarkoittanut mm. sormenjälkilukijan siirtymistä pitkälti laitteiden takaosaan ja yläosan sensoreille ja kameroille varattua aluetta on kutistettu jatkuvasti.Essential Phonen aloittama trendi, jossa näyttö yltää aivan ylösasti ja kameralle on tehty erillinen lovi, tietysti tuli tutuksi maailmanlaajuisesti iPhone X:n myötä. Nyt samainen trendi on vallannut myös aasialaiset valmistajat ja esimerkiksi LG:ltä ja Huaweilta odotetaan lovellista laitetta.G7:n kohdalla lovesta pääsee kuitenkin eroon, kuten monet ilmeisesti haluavat perustuen iPhonen saamaan kovaan kritiikkiin. Vuotaneen videon mukaan laitteen yläosan toiminnan voi näet valita iPhone X:n kaltaisen loven ja mm. Galaxy S9:n kaltaisen tasaisen reunuksen välillä.Mikä mukavampaa, niin vaikka valitsisi, ettei lovea näy, niin se ainoastaan vaihtaa tältä osin taustavärin mustaksi, jolloin ylimääräistä tilaa reunoilla voi edelleen käyttää esimerkiksi kellon ja ilmoitusten näyttämiseen.Kenties tässä on tällä hetkellä paras näyttöratkaisu, vai mitä mieltä olet?