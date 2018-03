Uusi suomalainen operaattori kovassa kasvussa – Valikoimissa halpa 4G-liittymä

Suomalaista teleoperaattorikentän pakkaa sekoittanut Moi Mobiili on kovassa kasvuvedossa, sillä sen liikevaihto kasvoi viime vuoden aikana kahdeksankertaiseksi – noin 4,9 miljoonaan euroon. Alan isoimpien joukkoon se saa toistaa vastaavan kasvupyrähdyksen vielä pari kertaa, sillä esimerkiksi Elisan liikevaihto viime vuonna oli 1 787 miljoonaa euroa.Vuoden 2017 lopussa Moilla oli noin 56 000 liittymää, mikä on lähes nelinkertainen määrä vuoden 2016 tasoon verrattuna. Moi Mobiili on Telialta lähteneen joukkion perustama virtuaalioperaattori, joka toimii DNA:n matkapuhelinverkossa. Yhtiön valikoimiin kuuluu kuusi euroa maksava 4G-liittymä, joka on kilpailijoiden tuotteisiin verrattuna erittäin edullinen.Elisalla on huomattu Moin kova kasvu ja se onkin yrittänyt kalastella Moin asiakkaita sen leiriin erittäin houkuttelevilla tarjouksilla. Elisa on parhaimmillaan tarjonnut 4G-liittymää 2,90 euron kuukausihintaan Moi Mobiili Oy:n toimitusjohtaja Petri Lahtinen arvioi, että kuluvana vuonna yhtiön liikevaihto kasvaa kolmin- tai nelinkertaisesti.