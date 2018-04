Samsungin uusi Galaxy J -sarjalainen paljastui

Samsung valmistelee useiden edullisten Android-älypuhelinten julkaisua, joista kenties tärkeimmät ovat uudet J-sarjalaiset. Viime kuussa tietoja paljastui jo kolmesta J-sarjalaisesta ja nyt lisätietoja on tullut ainakin Intiassa myyntiin saapuvasta mallista.GSMArenan saamien tietojen mukaan Samsungilta on pian tulossa 5,5 tuuman HD-tasoisella AMOLED-näytöllä, 13 megapikselin kameralla sekä Exynos 7870 Octa -piirillä varustettu Galaxy J7 Duo -laite.Aiemmin J7:stä on vuotanut Yhdysvaltain patenttiviraston kautta J7 Crown -nimellä tunnettu malli, mutta tässä vaiheessa ei ole tietoa onko kyseessä täysin sama, mutta eri nimillä eri maailman kolkissa myytävä malli.Mikäli kyseessä on sama puhelin, niin se myös todennäköisesti saapuu Suomeen hieman yksinkertaisemmalla Galaxy J7 (2018) -nimellä. J-sarjan laitteet ovat keikkuneet aivan myydyimpien laitteiden joukossa Suomessa, joten paljon voidaan odottaa myös uudelta J7:ltä. GSMArenan kuvan perusteella mitään kovin erikoista ei Galaxy J7 Duossa ole tarjolla, mutta laitteen hinnan (kuvassa oleva nykyinen J7 n. 290 euroa) huomioon ottaen sellaista ei voida odottaakaan.Laitetta voidaan odottaa ainakin osassa maailmaa vielä huhtikuun puolella ja se saapuu kolmella värivaihtoehdolla (musta, sininen, kulta), joissa pyörii kaikissa tietysti Android 8.0 Oreo.