Samsungin taittuvan Galaxy-puhelimen julkaisu lähestyy

Samsungilta on jo vuosia odotettua taittuvaa puhelinta, jollaisia on nähty tähän asti käytännössä vain sci-fi-tuotannoissa. Vuosia sitten taittuvat puhelimet jäivät taka-alalle, kun erityisesti korealaisyhtiöt alkoivat panostaa kaareviin näyttöihin.Jälleen pari vuotta sitten Samsungin taittuvien näyttöjen Project Valley -koodinimellä tunnettu kehitysprojekti nousi otsikoihin ja huhujen mukaan julkaisun piti tapahtua jo viime vuonna. Aikataulu on kuitenkin viivästynyt ja oletettavasti Samsung ei halua hutiloida uudenlaisen laitteen kanssa liikaa.Nyt Samsung on raporttien mukaan viimeistelemässä tulevan Galaxy X -laitteen suunnittelupuolta, ja tulossa on siis mahdollisesti ensi vuonna täysin uudenlainen laite. Korealaislähteen mukaan Samsung olisi jo esitellyt laitteen esiversiota suljettujen ovien takana, ja jo tänä kesänä sen on määrä laittaa lukkoon laitteen design.Esitelty laite sisältää peräti kolme kosketusnäyttöä, joista kaksi on laitteen taitoksen sisällä. Näyttöjen koko on noin 3,5 tuumaa, ja lähteen mukaan se vaikuttaa avattuna pikemminkin Galaxy Note -älypuhelimelta kuin tabletilta, joka selittyy näytön koon perusteella.Mikäli laite todella julkaistaan ensi vuonna, niin huhut kertovat, että ensipainos on vain korkeintaan pari miljoonaa kappaletta. Kyseessä on siis varsin kokeiluluontoinen laite, ainakin alkuun, kuten esimerkiksi Samsungin kaarevan näytön teknologian kuluttajille esitellyt Galaxy Note Edge.Jäämme odottamaan virallisia tietoja Samsungin suunnalta.