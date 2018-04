OnePlus julkaisi trailerin OnePlus 6:lle: "Nopeutta, jota tarvitset"

Kiinalaisvalmistaja OnePlus on muutaman vuoden saatossa noussut yhdeksi suurten Android-valmistajien tärkeimmistä haastajista. Nyt yhtiöltä odotetaan jälleen uutta laitetta, jonka on määrä uudistaa niin designia kuin tietysti sisuskalujakin.Suomessa huippusuositun yhtiön kenties tärkein markkina-alue ei kuitenkaan ole välttämättä Euroopassa. OnePlus panostaa melkoisesti Intian markkinoihin, jossa on julkaistu traileri pian julkaistavasta huippupuhelimesta.Trailerilla riimitellään erityisesti nopeudesta, jota tulevasta puhelimesta voi odottaa siis melkoisesti. Suorituskyky onkin ollut jo vuosia OnePlus-laitteiden yksi peruspilareista, ja tulevasta OnePlus 6 -versiosta odotetaan mm. OnePlus 845 -piiriä, 8 gigatavun RAM-muistia sekä 258 gigatavun tallennustilaa.OnePlus 6 on lisäksi vedenkestävä ja siinä käytetään jotain aiemmin yhtiön laitteissa uutta materiaalia , todennäköisesti takakuoressa. Mahdollisesti tällä viitataan joko lasiseen tai keraamiseen takakuoreen, joka mahdollistaa langattoman latauksen.Intiassa laite saapuu myyntiin Amazonille yksinoikeudella, johon se listataan huomenna, ja josta voi valita haluavansa ilmoituksen, kun laite saapuu myyntiin. Näin ollen julkistuskin alkaa olla todennäköisesti erittäin lähellä.