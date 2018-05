Android muuttuu melkoisesti: Tässä ovat Android P:n uudet eleohjaukset

Google kertoi eilen I/O-konferenssin aloituspuheessa Androidin uuden version tarjoamista uudistuksista. Näistä kenties merkittävin oli käyttöliittymän ja navigoinnin uudistus, jossa moniajon, kotinäppäimen ja sovellusvalikon toimintaa muutettiin.Moniajonapille, se neliö useimmin oikeasta laidasta, jätettiin hyvästit ja kotinäytöltä navigointia muutettiin enemmän elepohjaiseksi. Kotinäppäin löytyy edelleen, mutta sen toiminta on hieman muuttunut.Android P:n myötä kotinäppäimellä pääsee kuitenkin edelleen kotinäkymään mistä tahansa sovelluksesta. Tämän lisäksi siihen liittyy muutama muu toiminto, jotka ovat muuttuneet.Android P:ssä pitkällä kotinapin painalluksella avataan Google Assistant -ääniavustaja, lyhyt liukuele ylös ja alhaalta hyppää eteen nk. yhteenvetoikkuna, joka on käytännössä uusi moniajonäkymä.Google on kuitenkin istuttanut kyseiseen näkymään myös hakupalkin sekä tekoälyn avustuksella valitut viisi sovellusta, joita saattaisit tarvita useimmiten.Moniajo on kuitenkin muuttunut muutenkin kuin yllä mainittujen kahden lisäominaisuuden muodossa. Moniajo on nyt iPhone X:n tapaan vaakasuunnassa toimiva korttinäkymä. Taustalla on tosin paljon muitakin uudistuksia moniajoon, joista yksi on tekstinvalinta kortista ilman sovellukseen siirtymistä.Jos kyseiset viisi sovellusta eivät ole tarpeeksi, niin tästä näkymästä sovellusvalikkoon pääsee yksinkertaisesti toisella ylöspäin suuntaavalla liukueleellä.Yksi mielenkiintoisimmista – ja todennäköisesti ainakin allekirjoittaneen kohdalla tulevaisuudessa eniten käytetyistä – eleistä on kotinäppäimestä liukuele oikealle. Kotinäppäimen nopea "venytys" avaa viimeksi käytetyn sovelluksen, joten kahden eri sovelluksen välillä hyppiminen on entistä helpompaa. Tämän lisäksi pidemmällä liukueleellä pystyy selaamaan muita viimeksi käytettyjä sovelluksia edestakaisin ja irtipäästäminen siirtyy kohdistettuun sovellukseen.Päänavigointi on siis pitkälti muuttunut elepohjaiseksi, mutta yhden asian Google piti ennallaan, ja se lienee hyvä asia. Takaisin-nappi löytyy edelleen kotinäppäimen vasemmalta puolelta, kuten kuuluukin. Google on tosin poistanut sen näkyvistä, kun laite on kotinäkymässä, jolloin sillä ei ole käyttöä.Android P:n muutokset eivät tietysti rajoitu pelkästään eleisiin, vaan tiedossa on mm. uudistuksia kuvakaappauksiin ja äänenvoimakkuuden säätöön, parannuksia akkukestoon ja tietysti lisää tekoälyä Google Assistantiin Android P Beta on julkaistu jo eilen, joten tietyillä Android-laitteilla uutta käyttöjärjestelmää pääsee jo käyttämään, joskin bugeja saattaa edelleen löytyä. Listan tuetuista laitteista ja ohjeita beetaversion käyttöön ottamiseen löytyy täältä