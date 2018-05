Tulevan Nokia-huippupuhelimen tiedot ja kuvat paljastuivat

/center>

HMD Globalilta odotetaan pian uutta Android-huippupuhelinta, joka väitetysti näkee virallisesti päivänvalon ensi viikolla.Nyt NokiaMob on saanut kaivettua esiin kyseisen laitteen, joka kantaa huhujen mukaan nimeä Nokia X, tekniset tiedot.Tiedot on saatu itseasiassa melkoisen viralliselta lähteeltä eli Kiinan televiranomaiselta, joka tunnetaan nimellä TENAA. Sen dokumenteista paljastuu paitsi muutamat kuvat niin nyt myös tekniset tiedot.Laitteesta löytyy 5,8 tuuman LCD-kosketusnäyttö, joka tarjoaa Full HD+ -resoluution (2280x1080), kahdeksan ytiminen suoritin 1,8 gigahertsin taajuudella, 3000 milliampeeritunnin akku sekä 16 megapikselin kaksoiskamera. Lisäksi RAM-muistia on versiosta riippuen 3, 4 tai 6 gigatavua ja tallennustilaa 32 tai 64 gigatavua. Laitteesta löytyy myös muistikorttipaikka.Suorittimen 1,8 gigahertsiä on hieman outo mainita, joskin Snapdragon 845 -piirin hitaammat A55-piirit pyörivät kyseisellä kellotaajuudella, joten kyse lienee siitä.Jo aiemmin olemme nähneet (kuva yllä), että laite muistuttaa kovasti iPhone X:ää ja sen koko etupaneelin näyttöä lovineen. Kokoa on näytöllä myös saman verran, mutta itse laite on aivan hitusen iPhonea isompi, joka selittyy pitkälti pienellä "leualla". Valitettavaa on, että Nokian näyttö on AMOLEDin sijaan LCD.Kuvien perusteella vaikuttaa siltä, että laitteessa on iPhone X:stä poiketen 3,5 millimetrin kuulokeliitin ja takakannesta löytyy myös sormenjälkilukija5.8", 2280×1080, LCD147,2×70,98×7,99 mm151gKahdeksan ydintä, 1.8 GHz32Gt / 64Gt, MicroSD max. 128Gt3 Gt / 4Gt / 6GtKaksois 16 MP3000 mAhVoLTE-tuki: Sininen, Musta, Hopea/valkoinenAndroid 8.1.0