Kumpi kannattaa ostaa, OnePlus 6 vai Huawei P20?

Vertailussa

OnePlus 6

Huawei Honor 10 Mitat

155,7 x 75,4 x 7,8 mm

149,1 x 70,8 x 7,7 mm Paino

177 g

165 g Rakenne

Paneelit lasia, runko metallia

Paneelit lasia, runko metallia Käyttöjärjestelmä

Android 8.1 Oreo

Android 8.1 Oreo Näyttö

6,28", 19:9, 1080 x 2280, AMOLED

5,84", 18.7:9, 1080 x 2280, LCD RAM

8 Gt

4 Gt Tallennustila

256 Gt (tai 64/128 Gt)

128 Gt Kamera

16+20 MP, f/1.7, OIS (takana) ja 16 MP, f/2.0 (edessä)

12+20 MP, f/1.8+f/1.6, 2x zoom (takana) ja 24 MP, f/2.0 (edessä) Biometrinen tunnistus

Sormenjälki, takana

Sormenjälki, edessä Suoritin

Snapdragon 845

Kirin 970 Akku

3300 mAh

3400 mAh Hinta

619 €

649€

Suomen markkinoilla kenties kovimmin älypuhelinten ostajista kilpailevat juuri tällä hetkellä kiinalaisvalmistajat OnePlus ja Huawei. Kyseiset valmistajat ovatkin juuri julkaisseet uusia tuotteita, jotka tulevat olemaan melkoisen suorasti toisiaan vastaan kaupan hyllyillä.OnePlussan uusi lippulaivamalli, OnePlus 6, pyrkii haastamaan paitsi paljon kalliimpia Samsung-laitteita niin myös samassa hintaluokassa olevia Huawein puhelimia. Näistä yksi tärkeimmistä on Huawei P20.P20 on Huawein huipputason P-malliston keskimmäinen perusversio, joka sijoittuu n. 350 euron Lite-mallin ja 850 euron Pro-mallin väliin. 650 euron hinnalla se on hieman kalliimpi kuin OnePlus 6, mutta kalleimmassa OnePlus 6 -mallissa ja P20:ssä on eroa enää vain muutama kymppi.Teknisesti laitteet ovat myös melkoisen lähellä toisiaan. Molemmista löytyy etupaneelin melkein kokonaan peittävä näyttö, jonka yläreunuksesta löytyy mm. iPhone X:stä tuttu lovi. Lisäksi molemmissa laitteissa on kaksoiskamera, lasinen design sekä huipputason järjestelmäpiiri.Vaikka edellä mainittujen ominaisuuksien perusteella laitteet vaikuttavat pintapuolin identtisiltä, niin jopa noissa ominaisuuksissa on eroja.Designin puolesta Huawei luottaa etupuolen sormenjälkilukijaa, kun OnePlus on ujuttanut näytön hieman lähemmäs reunuksia ja sormenjälkilukija onkin siis takapaneelin keskellä.OnePlussassa on myös suurempi liki 6,3 tuuman näyttö, jonka resoluutio on kuitenkin sama kuin P20:n Full HD+ -näytössä. OnePlus on kuitenkin päättänyt käyttää laadukasta Samsungin AMOLED-paneelia, joka tarjoaa Huawein LCD-paneelia paremman kontrastin ja virtapiheyden.Kokoa ja painoa OnePlussassa on enemmän, joskin ero ei ole niin suuri kuin näytön koosta voisi päätellä, koska OnePlus on onnistunut tuomaan näytön lähemmäs reunuksia.Ero järjestelmäpiirien puolella löytyy sekä valmistajassa että suorituskyvyssä. Vaikka molemmat ovat valmistajiensa parhaita piirejä, niin OnePlussan käyttämä Qualcommin Snapdragon 845 on nopeampi kuin Huawein omaa tekoa oleva Kirin 970, joskin tekoälysuoritteissa Huawein piirin NPU on nopeampi.Tekoälypiiriä ei kuitenkaan käytetä kovinkaan usein, joten tehon puolesta OnePlus ottaa voiton, mutta nopeutta piisaa Huaweissakin peruskäyttäjälle oikein mainiosti.Jälkimmäisen kohdan eli kameran erot ovat moninpuolin vaikeampi pistää kummankaan valmistajan eduksi. Valmistajat luottavat erilaiseen järjestelmään, jossa OnePlussalla on kaksi värisensoria ja Huaweilla väri+mustavalkosensori. Huawei tosin tarjoaa optisen zoomin, mutta OnePlussalla on puolestaan optinen kuvanvakain.Eroja löytyy myös muualta. OnePlus tarjoaa tässä hintaluokassa melkoisen mukavan 256 gigatavun tallennustilan, joka on tuplat P20:n 128 gigaan verrattuna. RAM-muistia on myös OnePlussassa tuplat enemmän eli huikeat 8 gigatavua, joten moniajotehot ovat OnePlussalla paljon paremmin hallussa.OnePlus on myös säilyttänyt laitteessaan 3,5 millimetrin kuulokeliittimen, jos sitä vielä kaipaa. Huaweillakin on yksi ässä hihassa, sillä P20:sta löytyy infrapunalähetin, jolla onnistuu mm. television ohjaaminen.P20:n akku on hieman OnePlus 6:tta suurempi, mutta akkukeston osalta on vaikea sanoa voittajaa ilman erillistä testiä. Huawein pienemmän ruudun ansiosta se voi kuitenkin ottaa hyvinkin voiton.Lopulta voittajaksi selviytyy useimmilla osa-alueilla OnePlus 6. P20 ei ole missään nimessä heikko laite, mutta paremman vastuksen OnePlus 6:lle, tai ainakin sen edullisemmille versioille, antaa Huawein uusi Honor 10