Nokia myi älyvaakabisneksen takaisin perustajalle, johtajakin lähti

Nokia on tänään kertonut myyvänsä Digital Health -osaston, joka tunnetaan erityisesti älyvaa'astaan. Tämän myötä myös yksi johtajista jätti yhtiön. Muutama vuosi sitten ostetun ranskalaisyhtiö Withingsin ympärille rakennettu älyterveyteen pohjautuva osasto on mennyt virallisesti kaupaksi. Nokia on etsinyt bisnekselle ostajaa jo jonkin aikaa, ja lopulta ostajaksi selviytyi Withingsin perustajiin kuuluva Éric Carreel.Nokian mukaan kyseessä on liikku, jolla se pyrkii supistamaan ylimääräisiä lonkeroita ja keskittymään B2B- ja lisensointimalleihin.Yrityskaupan ohessa jouduttiin myös uusimaan Nokia Groupin johtotiimiä, sillä Nokia Technologiesin puheenjohtaja Gregory Lee jätti yhtiön. Paikan ottaa lakiasiainjohtajana toimiva, ja jatkava, Maria Varsellona.Nokian toimitusjohtaja Rajeev Surin mukaan Leen tehtävä oli uudistaa Nokia Technologiesin bisnesmallia, joka johti Digital Health -osaston myyntiin. Tästä syystä Gregory Leen tehtävä tuli suoritetuksi ja näin yhteistyö päättyy.Gregory Lee piti myös pallia Nokia-älypuhelimia valmistavan HMD Globalin johtoryhmässä, johon on nyt valittu Nokian markkinointipäällikkö Barry French.