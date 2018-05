Nokia myy Digital Health -liiketoiminnan Withingsin perustajalle

Nokia on kertonut, että se aikoo myydä niin kutsutun Digital Health (digitaalinen terveys) -bisneksensä Éric Carreelille. Kyseessä on Withingsin entisestä omistajasta ja perustajasta ja Nokian digitaalisen terveyden osasto puolestaan perustettiin juuri Withings-yrityskaupan ympärille.Niinpä yrityskauppa tarkoittaa käytännössä, että Withings myydään takaisin edelliselle omistajalle. Perustajista tosin mainitaan ainoastaan Carreel eikä toista Withingsin perustajaa Cédric Hutchingsia.Nokia osti ranskalaisyhtiö Withingsin vuonna 2016 noin 170 miljoonan euron kauppahinnalla. Erityisesti älyvaa'astaan tuttu yhtiö muodosti yrityskaupan jälkeen perustetun uuden Digital Health -osaston keskiön, jonka ympärille on rakennettu muita älyterveyteen liittyviä tuotteita, kuten älykelloja.Nokian mukaan kaupan odotetaan sulkeutuvan vuoden toisen neljänneksen lopulla, jos ja kun kauppaehdot täyttyvät. Kauppa on osa Nokian siirtymää enemmän kohti B2B:tä ja lisensointia.Nokian helmikuussa julkistamien yt-neuvottelujen ohessa kerrottiin suunnanmuutoksesta , jonka osana oli Digital Health -osaston myyntiaikeet.