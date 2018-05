Xiaomin uusi Mi 8 on todellinen iPhone X -kopio

Kiinalaisyhtiöt tunnetaan maailmalla erityisen vahvasta teknologiavakoilustaan, mutta älypuhelinten kohdalla yhtiöiltä kopiointia tehdään kenties hieman yksinkertaisemmallakin tavalla. Tästä oivana esimerkkinä tänään julkistettu Xiaomi Mi 8.Maailman suurimpiin älypuhelinvalmistajiin kuuluva Xiaomi on aiemminkin ollut varsin laiska designinsa puolesta ja pyrkii useimmiten ottamaan mallia maailman arvokkaimmalta yhtiöltä.Tällä kertaa Xiaomi on kopioinut tietysti Applen iPhone X:ää, joskin ei ole trendissä yksin – ja kopioipa Applekin iPhone X:ssä Android-valmistajia. Mi 8 on kuitenkin päällisin puolin liki identtinen lovineen ja kameroineen.Liki ainostaan iPhone X:n kenties erikoisin piirre, eli leuan puuttuminen, jonka saavuttamiseen vaaditaan kalliita näyttöä taivuttavia toimenpiteitä, erottaa Mi 8:n iPhone X:stä. Kyseessä on kuitenkin erittäin mielenkiintoinen laite, eritoten hinnan ollessa parhaimmillaan alle 400 euroa, joka tarjoaa huippuominaisuuksia viehättävässä, joskin tutussa, paketissa.Mi 8:sta löytyy 6,21 tuuman AMOLED-näyttö, jonka resoluutio on Full HD+ (2248x1080), 20 megapikselin etukamera, 12+12 megapikselin tuplakamera optisella kuvanvakautuksella takana, 6 gigatavua RAM-muistia, 64/128/256 gigatavua tallennustilaa sekä 3400 milliampeeritunnin akku.Laite tukee kasvontunnistusta, mutta luottaa siinä tavalliseen selfie-kameraan sekä pimeässä infrapunalähettimeen ja -kameraan. Erillisisessä Explorer Edition -versiossa on kuitenkin iPhone X:n kaltainen 3D-naamantunnistus Hinnat sijoittuvat Kiinassa 2699 yuanista (n. 360 euroa) huippumallin 3299 yuaniin (n. 440 euroon). Valitettavasti Suomen saatavuudesta ei ole tietoa, mutta toivoa sopii, että Xiaomi toisi laitteen, edes hieman kalliimpana, myös Eurooppaan.