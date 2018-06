Huawein huippupuhelinsarja mennyt kaupaksi liki tuplasti edeltäjäänsä nopeammin

Huawein tämän vuoden P-sarjan uutuudet saivat paljon huomiota, eikä syistä todennäköisesti vähäisin ollut Puhelinvertailun arvostelussa ollut 40 megapikselin triplakameralla varustettu Huawei P20 Pro Huawei on nyt kertonut, että P20-sarjan laitteet, joihin kuuluu siis P20 Pro -huippumallin lisäksi P20 ja P20 Lite, ovat myyneet tähän mennessä yhteensä kuusi miljoonaa kappaletta, joka on 80 prosenttia edeltäjiä, P10-sarjaa, enemmän.Toinen kiinalaisvalmistaja, OnePlus, kertoi juuri , että sen OnePlus 6 -uutuspuhelin on myynyt 22 päivässä yli miljoona laitetta. Huhtikuun alussa myyntiin saapunut P20-mallisto, jossa on kolme laitetta, on ollut nyt saatavilla noin parin kuukauden ajan ja myynyt kuusinkertaisen määrän.Huawei on siis onnistunut myymään kolmea laitettaan lähes samaa tahtia parin kuukauden ajan, joka on varsin hyvä suoritus. Huawei on tietysti OnePlussaa melkoisesti suurempi valmistaja, mutta myyntimäärät ovat varmasti positiivisia molemmille valmistajille, jotka kilpailevat erityisesti ylemmän keskihintaluokan segmentissä toisiaan vastaan.