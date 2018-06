Kannattaako vaihtaa OnePlus uuteen? OnePlus 5 vs OnePlus 6

Vertailussa

OnePlus 6

OnePlus 5 Mitat

155,7 x 75,4 x 7,8 mm

154.2 x 74.1 x 7.3 mm Paino

177 g

153 g Rakenne

Paneelit lasia, runko metallia

Etupaneeli lasia, muuten metallia Käyttöjärjestelmä

Android 8.1 Oreo (Android P beeta)

Android 8.1 Oreo Näyttö

6,28", 19:9, 1080 x 2280, AMOLED

5,5", 16:9, 1080 x 1920, AMOLED RAM

6/8 Gt

6/8 Gt Tallennustila

64/128/256 Gt

64/128 Gt Kamera

16+20 MP, f/1.7, OIS (takana) ja 16 MP, f/2.0 (edessä)

16+20 MP, f/1.7+f/2.6, 2x zoom (takana) ja 16 MP, f/2.0 (edessä) Biometrinen tunnistus

Sormenjälki, takana

Sormenjälki, edessä Suoritin

Snapdragon 845

Snapdragon 835 Akku

3300 mAh

3300 mAh Hinta

619 €

-

Alle vuoden sisällä tästä päivästä kiinalainen älypuhelinvalmistaja OnePlus on julkaissut yhteensä kolme puhelinta, jotka ovat tietysti aina edeltäjiään parempia. Syystäkin voi kuitenkin kysyä, onko laitetta järkeä vaihtaa vuoden sisällä?Niinpä otimmekin vertailuun vuoden sisällä toisistaan esitellyt kaksi OnePlussan huippulaitetta. Vertailemme OnePlus 5:n ja OnePlus 6:n tekniikkaa, jotta voisimme arvioida onko OnePlus 5:n omistajan syytä pohtia vaihtoa hiljattain esiteltyyn uuteen malliin.Vuodessa on kerennyt tapahtua paljon älypuhelinrintamalla, eritysesti näyttöjen kohdalla, mutta kenties vielä enemmän on säilynyt pitkälti ennallaan. Aloitetaan siis yhtäläisyyksistä.Akku on tuttu 3300 milliampeeritunnin yksikkö, jota pystytään lataamaan markkinoiden nopeimmalla pikalatauksella (ent. Dash Charge). Liitännät ovat niin ikään samat, eli mukana on USB-C-liittimen lisäksi edelleen kuulokeliitin.Liitettävyys muutenkin on käytännössä identtistä, joten NFC, Bluetooth 5.0, ac-standardin WiFi ja kaksois-SIM-paikka löytyvät molemmista. Muistia on kuusi tai kahdeksan gigatavua ja tallennustilaa 64 tai 128 gigatavua, mutta OnePlus 6:tta saa nyt myös 256 gigatavulla.Jokseenkin samanlaisena on pysynyt myös kamera, joka on edelleen 16+20 megapikselin kaksoiskamera, mutta OnePlus 5:n zoomin sijaan OnePlus 6:n kakkoskamera tarjoaa parempaa pimeäkuvausta. Lisäksi OnePlus 6 tarjoaa elektronisen ohella optisen kuvanvakaimen.Yksi kameran suurimmista parannuksista on videokuvauksessa, joka tarjoaa OnePlus 6:ssa paitsi optisen kuvanvakautuksen niin myös 4K-videokuvauksen 60 kuvan sekuntinopeudella.Tässä vaiheessa vuotta tutusti tämäkin uudistus on tuonut uuden järjestelmäpiirin, eli uutuudessa on tämän vuoden huippupiiri Snapdragon 845 edellisvuoden 835:n sijaan. Suorituskykyä on siis ehkä kymmenisen, tai parhaimmillaan 20, prosenttia enemmän, mutta nopeutta piisaa molemmissa.Näyttö on muun ulkonäön ohella näkyvin muutos. Etupaneelin täyttää liki kokonaan suurempi 6,23 tuuman näyttö. Resoluutio on eri kuvasuhteesta johtuen kasvanut, mutta on silti edelleen Full HD -tasoa ja OnePlussalle tyypillisesti Optic AMOLED -tyyppiä.Ulkonäössä OnePlus on siirtynyt metallisesta takakuoresta lasiseen, jota saa niin kiiltävänä kuin mattanakin. Kameramoduuli on tällä kertaa pystysuunnassa ja OnePlus 5:n sormenjälkilukija on siirtynyt edestä taakse.Ulkonäkö on pitkälti mielipidekysymys, mutta lasi on ainakin helpommin rikkoutuva kuin metallinen takakuori.Muutoksia on siis tapahtunut melkoisesti viimeisen vuoden aikana, mutta mitään massiivista OnePlus ei ole uudistanut. Niinpä hyvin toimivan OnePlus 5:n tilalle on vaikea perustella vielä korvaajaa.Onneksi OnePlus-laitteissa hintaa ei ole tuhannen euron verran, kuten joillain kilpailijoilla, ja vaihto-ohjelma tekee siitä erityisesti vanhoilla OnePlus-laitteilla vielä edullisempaa. Niinpä jos haluaa esimerkiksi parempaa suorituskykyä, paremman kameran erityisesti hämärä- ja videokuvaukseen ja kenties hieman uudistettua designia näyttölovineen, niin päivitys voi olla hyvinkin perusteltu.