Fortnite rikkoi pikavauhtia mobiilissa 100 miljoonan rajapyykin

Battle Royale pelien kahden kärki on melkoisen selvä. Peligenreä johtavat PlayerUnknown's Battlegrounds, eli tuttavallisemmin PUBG, sekä Epic Gamesin Fortnite.Näistä jälkimmäinen saapui mobiiliin maaliskuussa , ja nyt analyytikot ovat julkaisseet tietoja suosion määrästä ensimmäisen muutaman kuukauden aikana.Sensor Tower on julkaissut blogissaan analyysin, jonka mukaan Epic Gamesin pelin iOS-versio on onnistunut kasaamaan peräti 100 miljoonan dollarin liikevaihdon ensimmäisen 90 päivän aikana.Aivan Clash Royalen tahtiin Fortnite ei kuitenkaan iOS:llä päässyt, vaan suomalaisyhtiö Supercellin peli onnistui ohittamaan 100 miljoonan rajapyykin vain 54 päivässä.Kilpailija PUBG Mobilea ei listalla nähdä, koska sen monetisointi ei ole ollut samalla tasolla julkaisun alkupuolella.PUBG Mobile kuitenkin päivittyi tällä viikolla merkittävästi tuoden uusia ominaisuuksia, pelimoodeja sekä erityisesti maksullisia ominaisuuksia tarjoavan Royale Passin.Fortnite saapui iOS:lle maaliskuussa, mutta sitä ei ole vielä julkaistu Androidille. PUBG Mobile on puolestaan julkaistu jo molemmille alustoille ja pelaaminen onnistuu alustojen välillä. Fortnitea on lupailtu myös Androidille piakkoin.