Uudet kuvat ja videot paljastavat molempien Pixel 3 -mallien ulkoasun

Samsung on tänään vahvistanut tulevan Galaxy Note 9 -huippupuhelimen julkistustilaisuuden syksylle , mutta se ei ole todellakaan ainoa, tai edes tärkein, Android-julkaisu loppuvuoden aikana. Vielä tärkeämmäksi Android-julkaisuksi voidaan perustellusti arvioida Googlen omat kolmannen sukupolven Pixel-laitteet.Jo aiemmin olemme nähneet vuotokuvia tulevista Pixel-puhelimista , mutta tänään tarjolla on entistä parempia ja kattavampia kuvia molemmista Googlen vielä julkaisemattomista huippulaitteista. Mysmartprice.comin julkaisemat OnLeaksin kuvat ja videot esittelevät yksityiskohtaisesti niin pienemmän Pixel 3:n ulkonäköä kuin suurempikokoisen Pixel 3 XL:n merkittävästi uudistunutta designia.Kuvat ovat ilmeisesti renderöity laitteiden vuotaneiden mittalukujen perusteella ja niinpä esimerkiksi värit ja materiaalit voivat erota lopullisessa tuotteessa.Molempien mallien takakansi vaikuttaa kovin samanlaiselta edeltäjiinsä verrattuna ja toisistakaan ne eivät juuri eroa. Takaa löytyy yksi kamerasensori, sormenjälkilukija keskeltä ja tuttu Google-logo alalaidasta. Etupuoli on sen sijaan muuttunut Pixel 2:sta.Pixel 3:n etupaneelista löytyy pyöristetyillä kulmilla varustettu näyttö, jonka "leuka" ja "otsa" ovat perinteisempää mallia. Pixel 3 XL puolestaan tarjoaa trendikkäämmin näyttölovella ja pienillä reunuksilla varustetun etupaneelin.Molemmista puolestaan vaikuttaa löytyvän erikoisesti kaksi etukameraa, joskin mahdollista on, että kyseessä on edelleen vain esimerkiksi valosensori, joka piirrustuksissa on vain tavallista suurempi.Lisää kuvia löytyy Mysmartprice.comin artikkelista