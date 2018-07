OnePlus 6:n kamera saa kehuja – Tarkennus on tarkka ja nopea

Elisalla ja Telialla huippumyynteihin yltänyt OnePlus 6 saa suitsutusta valokuvaukseen erikoistuneelta DxO Labsilta. Puhelimen kamera saavutti DxOMark-testissä komeat 96 pistettä . OnePlussan edellinen malli – OnePlus 5 – sai testissä pisteet 87.DxOMark-testin perusteella OnePlus 6 loistaa erityisesti automaattisen tarkennuksen nopeudessa ja tarkkuudessa. Testaajia mielytti myös OnePlus 6:n kameran tuottamat värit sekä valotuksen tasaisuus – sama pätee myös heikommassa valaistuksessa salamalla kuvattaessa. DxO:n mukaan OnePlus on myös onnistunut tasapainoilemaan kohinan ja yksityiskohtien säilyttämisen kanssa.OnePlus 6:lle on tulossa OxygenOS 5.1.9 -ohjelmistöpäivitys, joka parantaa puhelimen kameraa edelleen. Luvassa on muun muassa kattavampi dynaaminen alue, edistyneempi potrettitilan reunantunnis sekä nopeampi ja tarkempi tarkennus. Päivityksen myötä OnePlus 6 saa myös integroidun Google Lens -toiminnon, joka käyttää puhelimen kameraa näyttääkseen tietoa kohteista koneoppimisen avulla. Kameraa voi käyttää skannaamaan QR-koodeja sekä saamaan lisätietoa kirjoista, rakennuksista ja taideteoksista kuvantunnistustyökalun avulla.Myös OnePlus 5 ja 5T -puhelimien käyttäjät saavat uuden Google Lens -päivityksen puhelimeensa lähiaikoina OTA:n kautta.DxOMarkin parhaimmat pisteet ovat saaneet Huawei P20 Pro ja HTC U12+, jotka nakuttivat tauluun pisteet 109 ja 103. OnePlussan edellä ovat myös Samsung Galaxy S9 Plus, Google Pixel 2 ja Applen iPhone X.