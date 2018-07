Google vihjailee – Android ei välttämättä pysy ilmaisena jos EU:n tahto menee läpi

toimitusjohtajatuntuu olevan hyvin järkyttynyt Euroopan komission eilen julkistamasta 4,3 miljardin euron sakosta . Komission mukaan Google on käyttänyt määräävää markkina-asemaa väärin Android-käyttöjärjestelmän sopimusehdoissa.Komission mukaan Google on vaatinut laitevalmistajia ja teleoperaattoreita esiasentamaan sen hakusovelluksen ja Chrome-verkkoselaimen Android-laitteisiin. Googlen kumppaneilla ei ole ollut mahdollisuutta vaihtaa Googlen palveluita kilpaileviin tuotteisiin, mikä komission näkemyksen mukaan on tukahduttanut kilpailua. Pichain mukaan palveluintegraatio on ollut Googlen Android-liiketoiminnan ydin ja mahdollistanut käyttöjärjestelmän luovuttamisen laitevalmistajien käyttöön ilmaiseksi. Se on hyödyttänyt Googlen näkemyksen mukaan paitsi sitä itseään, niin myös esimerkiksi sovelluskehittäjiä ja laitevalmistajiakin.Blogikirjoituksessa vihjataan rivien välistä, että mikäli palveluiden ja käyttöjärjestelmän integraatio kielletään, voi Google joutua perimään tulevaisuudessa maksua Androidin käytöstä.Kirjoituksessa myös vähäteltiin esiasennettujen sovellusten muodostamaa ongelmaa muun muassa sillä, että ohjelmat on helppo poistaa halutessaan.