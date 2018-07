Nokia X5 julki – iPhone X:stä tuttua designia pikkurahalla

HMD Global on esitellyt Kiinan markkinoille Nokia X5 -älypuhelimen, jolla pyritään vetoamaan tyylikästä ja edullista puhelinta etsivään kansanosaan. Nokai X5:n muotoilussa noudatetaan aiemmin esitellyn Nokia X6:n tyyliä.Sama tyyli tarkoittaa käytännössä sitä, että Nokia X5:n näytön yläreuna jatkuu aina puhelimen yläreunaan saakka. Vain kaiutinta ja etukameraa varten näyttöön on tehty musta lovi. Trendi lähti viime vuonna julkistetusta iPhone X:stä. Sormenjälkilukija löytyy takapuolelta.Nokia X5:ssä on kookas 5,9 tuuman HD+-näyttö, jonka kuvasuhde on erikoisen muotoiluratkaisun vuoksi 19:9. Järjestelmäpiiri on MediaTekin suunnittelema Helio P60 ja käyttömuistia on kolme tai neljä gigatavua (tallennustilaa on saatavilla 32 tai 64 gigatavua). Edessä on kahdeksan megapikselin etukamera ja takaa löytyy 13 ja 5 megapikselin kennoista koostuva kamera. Akussa on kapasiteettia 3060 milliampeerituntia.Kiinassa ennakkotilattavaksi tulleen puhelimen suositushinta on 999 juania eli noin 128 euroa.