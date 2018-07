Uusi Nokia saapumassa markkinoille – Tällainen on Nokia 6.1 Plus

HMD Global jatkaa puhelinjulkistusten tahkoamista, sillä Nokia X5:n lisäksi suomalaisyhtiö on tuomassa markkinoille. Viimeksi mainittu on käytännössä kansainvälisille markkinoille tarkoitettu versio Kiinassa myyntiin tulleesta Nokia X6:sta. Nokia 6.1 Plus perustuu Android 8.1 Oreo -käyttöjärjestelmän puhtaaseen One-versioon. Tallennustilaa ei siis kuluteta ylimääräisillä esiasennetuilla sovelluksilla, vaan puhelimenomistaja saa itse päättää mihin tallennustilaa käytetään. Raudan osalta Nokia 6.1 Plus perustuu Qualcommin Snapdragon 636 -järjestelmäpiiriin ja edellä mainittua tallennustilaa on 64 gigatavun edestä. Käyttömuistia on 4 gigatavua.Puhelimen näyttö noudattelee nykyaikaista trendiä, eli laitteen etuala on varattu kokonaan näytölle. Laitteen yläosasta on tosin lohkaistu pieni pala kaiutinta ja kameraa (16 MP) varten. Näytöllä on kokoa 5,8 tuumaa ja sen tarkkuus on 1080x2280 pikseliä (19:9). Akulla on kokoa 3060 milliampeerituntia. Takapuolelta löytyy kaksoiskamera, joka rakentuu 16 megapikselin (f/2.0) ja viiden megapikselin (f/2,2) kennoista.Hongkongin markkinoille heinäkuun 24. päivä saapuvan puhelimen myyntihinta on 2288 Hongkongin dollaria eli 249 euroa.