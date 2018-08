Näitä puhelimia ostetaan juuri nyt – Heinäkuun suosituimmat älypuhelimet Suomessa

Huawei P Smart Samsung Galaxy A3 (2017) Huawei Mate 10 Lite Honor 9 Lite Apple iPhone 7 Huawei Y6 (2017) Apple iPhone X Apple iPhone 8 Nokia 6.1 Samsung Galaxy J3 (2017) Honor 10 Samsung Galaxy J5 (2017) Huawei P20 Lite Samsung Galaxy A5 (2017) Samsung Galaxy A8

Vaikka helle on hellinyt suomalaisia heinäkuussa, niin katse on siitä huolimatta pysynyt syksyssä, jolloin palataan töihin ja perheen nuorimmilla alkaa arkinen aherrus pulpetin takana. Heinä-elokuu on perinteisesti ollut vilkasta aikaa puhelinkaupoissa ja esimerkiksi DNA:n mukaan koululaiset on ollut yleinen asiakasryhmä koko kesän ajan.Tyypillisesti koululaiselle ostetaan sadan euron tai hieman kalliimpi puhelin, koska ne sisältävät kaikki tärkeimmät ominaisuudet ja nuoriin käsiin on turha luovuttaa kovin kallista laitetta. Jos pähkit puhelinhankintojen kanssa, niin kannattaa katsoa Puhelinvertailun artikkelit: 100-200 euron älypuhelimet ja alle sadan euron älypuhelimet koululaiselle Kausivaihteluista huolimatta tietyt asiat eivät muuta, yksi on OnePlussan kärkisija suomalaisten operaattoreiden myyntilistoilla. Tälläkin kertaa OnePlus 6 miehitti kärkipaikan Elisan ja Telian kuluttaja-asiakasmyynnissä ja se oli ykkönen myös Elisan yritysasiakkaiden keskuudessa.Kalliimmista puhelimista Applen iPhone 8 ja iPhone X ovat pitäneet pintansa. Maailmanlaajuisesti heikosta myynnistä kärsinyt Galaxy S9 löytyy ainoastaan Elisan yritysasiakaslistan sijalta 12.