Etsitkö koululaiselle halpaa puhelinta? Tässä on alle sadan euron vaihtoehdot

Elokuun alku on pelottavan lähellä ja opintie uusilla ekaluokkalaisilla aivan pian. Viestintää reppuselkäiseen päin on jo ehkä mietitty ja nyt kannattaa ehkä jo tehdä ostopäätöksiä. Halpaa, noin sadan euron tai halvempaa puhelinta hakiessa kannattaa miettiä erityisen tarkkaan mitä ominaisuuksia puhelimelta oikein haluaa.Kalliimmissa puhelimissa on ominaisuuksia joka lähtöön, mutta hintahaitarin alapäässä ominaisuuksien määrä putoaa ja sitä kautta laitteen käyttömahdollisuudet kapenevat. Luonnollisestikaan kovin edistyksellistä laitetta on turha odottaa satasella, mutta sillä saa varmasti koululaisen tarpeisiin sopivan puhelimen.Prioriteetti numero yksi koululaisen ensimmäistä puhelinta hankittaessa on laitteen helppokäyttöisyys. Säästät omaa aikaasi kun perustoimintojen opettamiseen ei kulu turhan paljoa aikaa. Ongelmatilanteiden tultua kohdalle, asiat saadaan ratkaistua vaivattomammin helppokäyttöisen puhelimen avulla. Tässä mielessä fyysisillä painikkeilla varustettu puhelin voi olla hyvä ostos, vaikka nykyajan nuoriso hallitseekin jo kosketusnäytöt. Vanhempien numerot kannattaa tallentaa puhelimeen ensimmäisenä.Toinen huomiota ansaitseva ominaisuus on akkukesto. Puhelimesta ei ole iloa jos sen akku loppuu kesken koulupäivän. Ongelmatilanteiden kohtaamista voi helpottaa sekin, että puhelimesta löytyy GPS-tuki.Jos puhelimen halutaan kykenevän suorittamaan yleisimpiä mobiilipelejä, kuten vaikkapa Pokemon Gota, tarvitaan taskuun tehokkaampaa ja sitä kautta kalliimpaa puhelinta. Kannattaa tällöin valmistautua pulittamaan puhelimesta noin 130–150 euroa.Elektroniikkakauppojen valikoimien lisäksi kannattaa muistaa nettikirppikset: sieltä saa päteviä entisten aikojen edistyneempiä puhelimia todella huokeaan hintaan.Tutustu myös Puhelinvertailu.comin muihin listauksiin: