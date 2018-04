Mikä puhelin kannattaa ostaa 100-200 eurolla?

Näyttö ja koko

Parhaat puhelimet 100-200 euroa (satunnaisessa järjestyksessä):

Honor 8 Lite (139 euroa) (tarjous)

Honor 6A (129e)

LG K8 (149e)

Motorola G5 (199e)

Moto C (119e)

Moto E (149e)

Nokia 5 (179e)

Nokia 6 (189e) (tarjous)

Nokia 3 (149e)

Samsung Galaxy J5 (199e)

Samsung Galaxy J3 (139e)

Sony Xperia XA (189e)

Sony Xperia L1 (149e)

Toukokuun lopulla on valmistujaisia, koulujen päättäjäisiä ja kenties myöhemmin kesällä koittaa myös rippijuhlat. Eikä pidä unohtaa sitäkään faktaa, että Suomen kesä on lyhyt ja vähäluminen, joten ei aikaakaan kun tulee ajankohtaiseksi miettiä millainen puhelin koulutiensä aloittavalle pitäisi ostaa.Nykypäivänä pätevän älypuhelimen hankinta ei onneksi ole enää kovin suurin investointi, vaan reilulla satasella saa jo puhelimen, jolla kelpaa pelailla Clash Royalea tai Pokemon Gota. Mitä lähemmäksi hinta kipuaa 200 euron rajapyykkiä, niin sitä enemmän myös ominaisuuksia puhelimeen saa. Esimerkiksi sormenjälkitunnistin voi olla ylimääräisten eurojen arvoinen ominaisuus.Alle olemme koostaneet puhelinmalleja sekä näistä puhelimista löytyviä ominaisuuksia, mitkä saattavat kiinnostaa uutta 100–200 euron hintaisen puhelinta etsivää kansalaista.Puhelimet ovat kasvaneet vuosi vuodelta, eikä ole loppujen lopuksi kovinkaan kauaa aikaa niistä ajoista, jolloin isoja puhelimia myytiin vain lippulaivoina. Nykyisin isoja puhelimia saa melkeinpä missä tahansa kokoluokassa. Osasyy tähän on kehitysmaiden kulutustottumukset, joissa on suosittu isoja puhelimia, koska sen on koettu poistavan tarpeen esimerkiksi tabletilta. Ja onhan videoita ja nettiä mukavampi katsoa isolta näytöltä kuin pieneltä.Alle 200 euron puhelimien näytön koko on mallista riippuen yleensä välillä 5–5,2 tuumaa ja näytön resoluutio on lähes poikkeuksetta HD-tasoa (720x1280 pikseliä). Poikkeuksen tähän kultaiseen sääntöön tekee kuitenkin esimerkiksi Honor 8 Lite, jota on tänä keväänä saanut tarjouksessa 139 euron hintaan: Sen näytön tarkkuus on jopa 1080x1920 pikseliä. Full HD -videota voi siis katsoa natiivilla tarkkuudella.Laadukas muotoilu ei myöskään ole kalliiden puhelimien yksinoikeus, vaan myös halvimmissa älypuhelimissa on siirrytty laadukkaampiin materiaaleihin. Nyt ei ole lainkaan ihmeellistä nähdä metallisella tai lasisella kuorella varustettu älypuhelin alle 200 euron hintaluokassa. Suomalaisten keskuudessa suureen suosioon nousseessa Galaxy J5:ssä, Nokia 5:ssä ja Galaxy J3:ssa on panostettu muotoilullisiin seikkoihin.Noin 150 euron kohdalla vaikuttaisi olevan jonkinlainen vedenjakaja sen suhteen, että onko puhelimessa sormenjälkilukija vai ei. On varmaankin sanomattakin selvää, että alle 150 euron puhelimissa näyttölukkoa ei pysty aukaisemaan sormenjäljellä. Esimerkiksi Galaxy J3:ssa tai Nokia 3:ssa ei ole sormenjälkilukijaa, mutta Nokia 5:ssä ja Galaxy J5:ssä se jo löytyy.Noin 150 euron kohdalla on toinenkin vedenjakaja: kalliimmissa puhelimissa on monesti kahdeksanytiminen järjestelmäpiiri, kun taas edullisemmissa malleissa tyydytään neliytimisiin prosessoreihin. Käyttömuistia löytyy laitteesta kuin laitteesta kaksi gigatavua – poikkeuksen tekee Honor 8 Lite, jossa muistia on kolme gigatavua.Rahalla saa myös kookkaamman akun. Hintaluokan alapään puhelimissa on noin 2500 milliampeeritunnin akku, kun taas 200 euron puhelimissa käytetään noin 3000 milliampeeritunnin akkuja. Hyvän akun arvoa ei voi vähätellä, varsinkin jos puhelimen ostaa esimerkiksi Pokemon Go -pelaamiseen.Isoja megapikselilukemia löytyy puhelimesta kuin puhelimesta – esimerkiksi Galaxy J3:ssa on 13 megapikselin pääkamera ja 5 megapikselin etukamera. Paperilla vaikuttaa siis hyvältä, mutta kuten tunnettua, megapikselilukemat eivät kerro koko totuutta kameran laadukkuudesta. Full HD -videokuvaukseen halpojenkin puhelimien kamerat kykenevät. Valitettavasti kameroiden laadukkuuteen ei ole olemassa mitään mittaria, joten asian selvittäminen vaatii testiartikkeleiden ja käyttökokemusten lukemista.Kameran aukon koko on kuitenkin kasvanut tässäkin hintaluokassa kiitettävästi, joten kennolle pitäisi päästä hyvin valoa. Esimerkiksi Galaxy J5:ssä aukon koko on f/1,7 ja Nokia 5:ssä aukon koko on f/2,0. Optista kuvanvakaintaPuhelinta ostaessa mietitään yleensä sitä millaista rautaa laitteessa on. Yhtä tärkeää on kuitenkin miettiä puhelimen ohjelmistoa ja millainen tulevaisuus sillä on. Olisi kovin mukavaa, että uusi laite ei vanhenisi heti kaupasta lähtiessä.Nykyisin 100-200 euron hintaluokassa ei ole käyttöjärjestelmien suhteen valinnanvaraa, kun Windows Phonekin on ollutta ja mennyttä. Android-puhelin on siis pakko hankkia. Ainakin Nokian puhelimille luvataan pitkää ikää ja nopeita käyttöjärjestelmäpäivityksiä, myös niille kaikkein halvimmille malleille. Nokialaisten suosimiselle voisi siis olla hyvät perusteet.