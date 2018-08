Pixel 3:n julkaisuaika paljastui mainoksesta?

Googlen tulevat Pixel 3 -älypuhelimet ovat jo vuotaneet jo niin kuvissa kuin testiohjelmistojen tuloksissa Valitettavasti odottavan aika on pitkä, ja vielä pidemmäksi sen tekee, kun julkaisuajasta ei ole tietoa. Onneksi nyt on paljastunut kenties tulevien Google-huippupuhelinten julkaisupäivä.YouTuben This Is Tech Today -kanavan Brandon Lee on huomannut kanadalaisille vaikuttajille suunnatun mainoksen, jossa mainitaan julkaisu- tai julkistuspäivä.Lokakuun 4. päivä julkaistavaa laitetta promoamaan haetaan vaikuttajia, joille maksetaan pestistä jopa 10 000 dollaria. Hiljattain mm. Apple on siirtynyt promoamaan tuotteitaan paitsi perinteisten arvostelijoiden ja median kautta, niin myös uudempien some-vaikuttajien välityksellä, ja samankaltaiseen strategiaan vaikuttaa nyt luottavan myös Google.Tehtävänä valituilla on vaihtaa jostain muusta laitteesta Pixel 3:een ja kertoa miten tämä tapahtui ja miksi vaihdon halusi tehdä (10 000 dollarin palkkion lisäksi, oletan).Meille tavallisille kuolevaisille tosin tästä jää käteen kalenterimerkintä lokakuun 4. päivälle, jota jäämme odottamaan innolla. Ohessa This Is Tech Todayn jakso, jossa Lee kertoo löytämästään mainoksesta.