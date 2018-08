HMD Globalilta "seuraava suuri paljastus" kahden viikon päästä

Nokian älypuhelimista tuttu HMD Global on lähettänyt kutsuja tulevaan tapahtumaan Intiassa, jonka agendasta ei tässä vaiheessa ole täyttä selkoa. Kutsussa 21. päivä kuluvaa kuuta järjestettävästä tapahtumasta luvataan "seuraavaa suurta paljastusta".Mitähän tämä voisi olla? Ensimmäisenä tulee helposti mieleen uusi huippupuhelin, mutta kutsun julkaisseen FoneArenan mukaan kyse on jo paljastetun laitteen uudelleenlämmittelystä.FoneArena uskoo, että tapahtumassa julkaistaan (kenties vain Intiaan) viime kuussa esitelty Nokia 6.1 Plus -malli (kuvassa alla), joka on Kiinaan suunnatun Nokia X6 -puhelimen kansainvälinen versio. Mikäli kyseessä on todella ainoastaan paikallinen julkaisu jo paljastetusta laitteesta, niin HMD Globalin "seuraava suuri paljastus" on hieman yliampuvaa.Samaiseen tilaisuuteen on haettu osallistujia kilpailusta, jossa fanien on pitänyt kirjoittaa lempikokemuksistaan Nokia-puhelinten kanssa. Sivustolla tilaisuutta kuvataan "eksklusiiviseksi fanitapahtumaksi".Toivoa kuitenkin voi, että kyseessä onkin jotain oikeasti suurta ja merkityksellistä, myös meille suomalaisille.