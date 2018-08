Vihdoin myös Suomessa – eSIM korvaa SIM-kortit

eilen esittelemä-älykello sisältää tuen eSIM-teknologialle eli kelloon on sisäänrakennettu piiri, joka kykenee tunnistamaan käyttäjän matkapuhelinliittymäoikeudet. Teknologian ansiosta irrotettavista SIM-korteista tulee turhia 4G-yhteydet sisältävän kellon eSIM-ratkaisua lupaa tukea suomalaisista teleoperaattoreista ainakin Telia. Sisäänrakennetulla SIM-kortilla on muutamia etuja, kuten se, että laitteista voidaan suunnitella integroidumpia eli pienempiä ja vesitiiviimpiä. Joku voi nähdä asiassa myös ekologisia piirteitä kun tarve muovisille SIM-korteille ja niiden kuljettamiselle vähenee.Lisäksi laitteen käyttämään liittymää voi vaihtaa digitaalisesti ilman kortin vaihtamista. Operaattoreiden ja liittymien kilpailuttaminen on helpompaa, kun kynnys vaihtaa operaattoria on SIM-kortittomuuden ansiosta vaivatonta.