Apple Watch -vuoto paljasti ensi kuussa esiteltävän älykellon uuden UV-ominaisuuden

Applen syksyn julkistustilaisuuden aikataulu on vahvistunut eilen ja nyt tiedämme siis, että tulevien iPhone-mallien esittely tapahtuu noin kahden viikon päästä syyskuun 12. päivä.Tämän lisäksi tiedämme jo, kiitos vuotokuvien , jokseenkin miltä Applen iPhonet ja jopa tuleva Apple Watch näyttävät. iPhonen osalta mitään yllättävää tai paljastavaa ei juurikaan kuvista selviä, mutta päivän aikana 9to5Macin vuotaman uuden älykellon kuvan tarkastelu on paljastanut ainakin yhden uuden ominaisuuden.Apple Watch on tuomassa älykelloonsa ominaisuuden, joka mittaa UV-indeksiä eli ultraviolettisäteilyn voimakkuutta. Kuvassa Apple Watchin vasemmassa alanurkassa kello kertoo UVI-asteikolla millaisella paahteella aurinko polttaa ihoa.Suomessa UV-indeksin tarkastelu ei ole aivan yhtä tärkeää kuin etelämmässä, mutta erityisesti kesällä älykellosta olisi tietysti helppo tarkistaa kuinka tehokkaat aurinkorasvat on syytä levittään naamatauluun.Toki tässä vaiheessa ei ole varmuutta onko kyseessä Applen oma uusi sovellus, mutta kuten BGR huomauttaa niin kaikki muut kellossa näkyvät ominaisuudet ovat Applen omaa käsialaa, joten todennäköisesti on näin tämänkin kohdalla.Kuvasta paljastuu myös, että Apple Watchin näyttö kasvaa melkoisesti ja melkoisen suurista reunuksista päästään pitkälti eroon. Pistääkö Applen uudesta kellotaulusta mikään muu silmään?