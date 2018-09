Google laittoi lopun Pixel Watch -huhuille

Googlen Pixel-julkistustilaisuuteen on vielä tarpeeksi, ettei edes kutsuja ole lähetetty, joten spekuloinneille ja huhuille on vielä oivasti aikaa. Tiedossa on tietysti, että Google julkaisee uudet Pixel-älypuhelimet, mutta mitä muuta tilaisuudessa esitellään?Huhut ovat jo alkukesästä arvelleet, että Google julkaisee tapahtumassa Pixel-puhelinten rinnalle oman älykellonsa. Tämä ei olisi kovinkaan yllättävää ja vastauksena jopa odotettu Applen tässä kuussa esiteltävälle uudelle Apple Watchille Näin ei kuitenkaan, huhuista huolimatta, tule käymään, kerrotaan Googlelta Tom's Guidelle . Haastattelussa ollut Googlen Miles Barr kertoi, ettei Google aio julkaista omaa älykelloaan tänä vuonna, vaan yhtiö keskittyy Wear OS:n kehittämiseen muiden valmistajien käyttöön.Barrin mukaan Google ei ole halunnut lähteä kilpaan, koska ei ole vielä yhtä kaikille sopivaa toteutustapaa. Barrin vastauksista päätellen Google odottaa lisäksi vielä, että pystyy toteuttamaan älykellon Google Assistant -avustajan avulla paremmin.IFA-messuilla esitellyllä uudella Wear OS:llä varustettuja älykelloja on odotettavissa mm. Fossililta, Casiolta, jotka ovat niin ikään esitelleet kellojaan messuilla. Tulossa on kelloja varmasti myös monilta tutuilta Android-valmistajilta.Googlen tilaisuudesta ei siis tarvitse enää odottaa Pixel Watchia, mutta mitä oheislaitteita Google voisi vielä esitellä?