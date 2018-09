Huawei uhkaa Qualcommia – Uusi piiri suorituskykyisempi kuin Snapdragon 845

Huawein alaisuuteen kuuluvasta HiSiliconista on tullut lyhyessä ajassa varteenotettava järjestelmäpiirikehittäjä Qualcommin rinnalle. Tämän Huawei haluaa tuoda myös ilmi, sillä Huawei Mate 20:ssä käytettävän Kirin 980:n kehutaan lyövän Qualcommin Snapdragon 845:n laudalta.Erityistä Kirin 980:ssä on sen valmistustekniikka, sillä se on markkinoiden ensimmäinen 7 nanometrin prosessilla valmistettu järjestelmäpiiri. Uusi prosessi mahdollistaa transistorien koon pienentämisen, minkä seurauksena transistoreita Kirin 980:stä löytyy peräti 6,9 miljardia kappaletta. Transistoreiden määrä on kasvanut edelliseen sukupolveen verrattuna 60 prosentilla. Samalla TSMC:n prosessilla valmistetaan todennäköisesti Applen iPhone XS -puhelimissa käytettävä A12-piiri.Suortinytimet ovat Kirin 980:ssä edelleen ARM:n käsialaa. HiSilicon on siirtynyt ytimien kolmitasoiseen ryhmittelyyn, jossa on yhteensä neljä Cortex-A76-ydintä ja neljä energiatehokkaampaa Cortex-A55-ydintä. Suorittimien kellotaajuutta on nostettu aiemmasta, minkä seurauksena suorittimen suorituskyky on kasvanut 75 prosentilla. Mali-G67 on nostanut grafiikoiden renderöinnin suorituskykyä 46 prosenttia Kirin 970:een verrattuna. Kirin 980 on markkinoiden ensimmäinen 2133 MHz:n LPDDR4X-muistia tukeva piiri.HiSiliconin mukaan Kirin 980:n viiveajat ovat Snapdragon 845:een verrattuna 22 prosenttia alhaisemmat ja kaistanleveys on 20 prosenttia leveämpi. Mobiilipeleissä Kirin 980:n ruudunpäivitysnopeudet ovat vuorostaan 22 prosenttia korkeammat.Tekoälylaskennassa HiSilicon on niin ikään ottanut harppauksen eteenpäin Dual NPU -laskentamekanismillä, joka kykenee tunnistamaan 4500 kuvaa yhden minuutin aikana. Uusi piiri tukee yleisimpiä tekoälyalustoja, kuten Caffeeta, Tensorflow'ta ja Tensorflow Liteä.Valokuvauksen saralla HiSilicon on parantanut kuvasignaaliprosessoria. Datankäsittelytehokkuus on 46 prosenttia edeltäjäversiota parempi ja lisäksi se tukee paremmin monikamerakonfiguraatioita sekä uutta HDR-värireproduktiotekniikkaa, joka muokkaa väridynamiikkaa saman kuvan eri osissa. Multipass noise reduction -ratkaisulla kuvasta voidaan poistaa kohinaa tehokkaasti ilman, että kuva menettää yksityiskohtia.Matkapuhelinverkkoyhteyksien osalta Kirin 980:een integroitu modeemi tukee LTE CAT.21 -nopeuksia. Toisin sanoen LTE-verkosta voidaan ladata puhelimeen dataa 1,4 Gbps:n nopeudella.