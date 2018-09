Google pakotti: Lovi teki paluun Nokia-puhelimiin

Näyttölovi on kaikessa kiistanalaisuudessaan ollut ehdottomasti älypuhelinten ulkonäön ykköstrendi sitten iPhone X:n.Applea lukuunottamatta kukaan ei ole poistanut leukaa älypuhelimen alaosasta, mutta monet valmistajat ovat vieneet otsapuolen loven vähintäänkin yhtä pitkälle kuin Apple.Näistä yksi viimeisimmistä on Nokia, tai tarkemmin Nokia-älypuhelimia valmistava HMD Global. Uusissa Nokia-älypuhelimissa näyttöä on venytetty yläreunaan saakka, ja tämä tietysti tarkoittaa etukamerat ympäröivää lovea.Lovet löytyvät Nokia 5.1 Plus ja Nokia 6.1 Plus -malleista, jotka kuitenkin mahdollistavat loven piilottamisen asetuksista löytyvällä ohjelmistokikalla, jolla tilapalkki värjätään mustaksi. Vastaava ominaisuus löytyy monesta muustakin kilpailevasta lovella varustetusta Android-älypuhelimesta.Tähän tosin on tullut yhtäkkiä muutos, kun Nokia julkaisi elokuussa päivityksen laitteille, jossa ominaisuus poistui käytöstä. Äkkiseltään olisi voinut kuvitella, että ominaisuudessa oli puutteita tai bugeja, joiden takia sitä jouduttiin petraamaan.Näin ei kuitenkaan ollut, vaan taustapiruna olikin Google, joka määräsi Nokian poistamaan kyseisen ominaisuuden, kertoo NokiaMob . Google ei halunnut puhdasta Android One -käyttöjärjestelmäversiota käyttäviä Nokia-puhelimia koskemaan tällä tavalla aitoon Android-käyttökokemukseen.Tämä on melkoisen valitettava tapaus, joskaan suomalaiskuluttajia se ei vielä kosketa, sillä kyseiset laitteet eivät ole edes myynnissä täällä. Android One on pääasiassa esiintynyt varsin positiivisessa valossa, mutta tämä osoittaa, että valmistajien valta tehdä myös hyviä käyttöliittymävalintoja (huonojen lisäksi) rajoittuu Android Onen valinnan myötä.Tämän Googlen näkemyksen myötä kuitenkin voi hyvinkin olla, ettei tulevien Pixel-puhelinten valtaisaa lovea saa myöskään piiloon.