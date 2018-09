Mikä on tämä ihmeellinen viiden kameran Nokia-puhelin?

Nokian nykyisten Android-puhelinten takana oleva HMD Global on aloittanut taipaleensa varsin vahvasti. Parin vuoden aikana yhtiö on onnistunut kaappaamaan pienen, mutta merkityksellisen siivun erityisesti edullisista ja keskihintaisista Android-laitteista.Nyt tulossa saattaa olla kuitenkin jotain mikä yllättää uskaliaimmatkin arviot, ja kenties nostaa yhtiön entistä tiukemmin kisaan myös huippulaitteiden osalta.Loppukuusta HMD Global osti Microsoftilta PureView-brändin , jota Nokia tietysti käytti jo vuosia sitten huippukameroilla varustetuissa älypuhelimissaan. Nyt kun brändi on yhdistetty takaisin Nokia-puhelimiin, niin odotukset uuden kamerapuhelimen suhteen ovat tietysti korkealla.Uusi kiinalaissivusto Baidusta peräisin oleva vuotokuva kuitenkin paljastaa, että kyseessä ei ole mikä tahansa kaksoiskameraluuri, tai edes Huawein P20 Pro:n kaltainen kolmoiskamerapuhelin, vaan laitteessa saattaa olla peräti viisi kameraa.Kuvan kovin erikoinen laite vaikuttaa sisältävän ainakin viisi linssiä, salamat yhdessä pyöreässä kolossa ja yksi tyhjältä näyttävä kolo mahdollisesti esim. lasertarkennukseen vaadittava lähetin.Kuvan laitteesta paljastuu myös mallinimi TA-1094, joka vastaa HMD Globalin käyttämää mallinimikäytäntöä. Tietysti tässä vaiheessa kannattaa ottaa huhut huhuina, eli mitään varmuutta ei ole, että tässä olisi esimerkiksi huhuttu Nokia 9, tai kenties Nokia 9 PureView, jonka julkaisua on arveltu lokakuun vaihteeseen.