Tässä kaikki uusista suurinäyttöisistä iPhone Xs -puhelimista

Apple on tänään esitellyt uusimmat iPhone-mallit, jotka kantavat nimiä iPhone Xs ja iPhone Xs Max. Kuten jo tähän mennessä tiesimme, niin laitteet ovat varustettu uusilla suuremmilla OLED-näytöillä, mutta mitä muutta uutta niissä on?Käydäänpä ensin läpi näytöt perusteellisemmin. Normaalikokoinen versio sisältää 5,8 tuuman OLED-paneelin, suurempi Max-versio 6,5 tuuman OLED-paneelin. Molemmissa on 458 pikselin tuumatiheys 2436x1125 tai 2688x1242 -resoluutiolla, jota yhtiö kutsuu nimellä Super Retina.Näytöt tukevat Dolbyn ja HDR10:n HDR-sisältöä ja sisältää 120 hertsin kosketussensorin.Näyttöjen lisäksi yksi tärkeimmistä uudistuksista on tietysti uusi A-järjestelmäpiiri, joka kantaa nimeä A12 Bionic. Se sisältää peräti 6,9 miljardia transistoria ja on markkinoiden ensimmäinen 7 nanometrin piiri.Suoritinpuoli on kuuden ytimen big.LITTLE-tyylinen ratkaisu kahdella suorituskykyisellä ja neljällä vähemmän suorituskykyisellä piirillä. Tämä tarjoaa mm. 40-50 prosentin hyötysuhdeparannuksin.Grafiikkapiiri puolestaan on nykyisin Applen omatekoinen piiri, joka tarjoaa neljässä ytimess peräti 50 parannuksen suorituskykyyn.Lisäksi A12 Bionicistä löytyy mm. entistä merkittävästi nopeampi tekoälypiiri, jonka ydinmäärä on kasvanut kahdeksaan. Bionicin suorituskykyä esitteli muun muassa Bethesda uudella pelillään.Kamera ei vaikuta speksien puolesta suuresti muuttuneen, mutta uusi ISP eli kuvaprosessori sekä parannetut softaominaisuudet tuovat Applen mukaan kameran aivan uudelle tasolle.Kuvaprosessointi käyttää nyt hyväkseen tekoälysuoritinta ja tunnistaa tilanteita, naamoja ja ääriviivoja, joiden perusteella tarjotaan mm. parempi potrettimoodi.Uusi Smart HDR -ominaisuus on kuitenkin kenties kameran tärkein uusi ominaisuus. Sen avulla kamera ottaa 4 kuvan puskurin, jonka lisäksi toiset neljä sekundääristä kuvaa, joilla saadaan lisää detaljia, sekä yksi kuva varjojen yksityiskohtia varten. Kaikki tämä ilman sulkijan viivettä.Apple on tuonut iPhone Xs:ään odotetusti myös kaksois-SIM-tuen. Akku tarjoaa Applen mukaan 30 minuuttia (Xs) tai 90 minuuttia (Xs Max) pidempään puhtia kuin edeltäjässä.Molempien ennakkomyynti alkaa tänä perjantaina ja myynti alkaa viikon päästä siitä 21. päivä. Hintaa normaalikokoisella on alkaen 999 dollaria ja Maxilla satasen enemmän. Suomessa tietysti laitteissa on pieni Suomi-lisä.Lisää korkealaatuisia kuvia uudesta huippu-iPhonesta löydät täältä Mikäli hinta hirvittää, niin Apple esitteli myös edullisemman iPhone Xr -mallin