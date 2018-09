Uusi vuotokuva: Nokia 9:n ja X7:n etupaneelit

Ennen vuoden vaihdetta HMD Globalilta odotetaan lehdistötilaisuutta, jossa yhtiö esittelee uusia Nokia-älypuhelimia. Huhujen mukaan tulossa on ainakin Nokia 9, joka on yhtiö uusi huippulaite.Vuotojen mukaan kyseessä saattaa olla jopa viidellä kameralla varustettu huippuerikoinen älypuhelin , joskin se kannattaa ottaa vielä varauksella.Nyt Kiinasta on vuotanut uusia kuvia, joissa väitetään olevan Nokia 9:n sekä Nokia X7 -nimellä tunnetun laitteen etupaneelit.Valitettavasti kuvasta ei selviä takakameroiden lukumäärää, joten yhteyttä edelliseen vuotoon ei voida tehdä. Jotain pientä kuitenkin tästäkin kuvasta selviää, mikäli kyseessä on aito etupaneeli.Kuvan mukaan Nokia 9 ei olisi tulossa lovellisella näytöllä, vaan näytön yläpuolelta löytyy perinteisempi otsa. Nokia X7 ei myöskään sisällä lovea ja sen ylä- ja alareunukset ovat symmetriset.