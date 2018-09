Kommentti: Apple julkisti tuhannen euron älypuhelimen vuosikausia vanhalla tekniikalla

Applen keskiviikkona järjestämä lehdistötilaisuus piti sisällään niin rajoja rikkovaa terveysteknologiaa älykelloissa kuin erinomaisia ohjelmistollisia oivalluksia älypuhelinkameroissa.Olipa kyse iPhonen uudesta Smart HDR -kameraominaisuudesta tai ensimmäistä kertaa älykellossa – tai Applen mukaan yleensä ottaen kuluttajille tarkoitetussa massatuotteessa – nähdystä EKG-ominaisuudesta, niin cupertinolaisyhtiöllä oli selkeästi merkittäviä uudistuksia, joiden suhteen Steve Jobsin mukaan nimetyssä auditoriossa aplodit olivat paikallaan.Tänä vuonna Applen älypuhelinmalliston huippu uudistui kuitenkin suhteellisen maltillisesti, vaikka uusi plussakokoinen malli onkin uutta uudessa design-ilmeessä. Tämä oli tietysti odotettua, jo ennen vuotojen vahvistusta, sillä vuorossa oli nk. S-vuosi, jossa iPhone saa vain pienempiä uudistuksia.Tim Cook ja kumppanit esittelivät kuitenkin lisäksi yhden täysin uuden iPhone-mallin. Kyseinen iPhone XR on männävuosien iPhone-malleista tutulla metallikuorella varustettu älypuhelin, joka tarjoaa mm. loven näytössä ja kalliimmista malleista tutun uuden A12 Bionic -huippupiirin.Vaikuttaa oikein mukavalta välimallilta, eikö?XR-malli on kuitenkin valitettavasti raajarikkoinen iPhone, jonka lupaavassa paketissa on muutama ammottava aukko. Apple on päätynyt iPhone XR:ssä 6,1 tuuman LCD-näyttöön, joka on X-mallien huipputason OLED-näytön rinnalla vaatimaton, eikä tämä koske pelkästään näytöstä puuttuvaa 3D Touch -ominaisuutta.Vaikka Applen käyttämät LCD-paneelit ovat perinteisesti hyviä, niin OLED-näytön rinnalla ne jäävät auttamatta varjoon. Kokonsa puolesta näyttö on yli kuuden tuuman halkaisijalla tätä päivää, mutta katse resoluutioon paljastaa kenties laitteen suurimman ongelman.1792 x 828 -resoluutio on tänä päivänä heikko valinta. Tämä tarkoittaa, että iPhone ei pysty toistamaan videoita edes Full HD -resoluutiolla. Pikselitiheys on sama "Retina" kuin yli kahdeksan vuotta sitten julkaistussa ensimmäisessä Retina-näytöllä varustetussa iPhonessa, iPhone 4:ssä.On toki huomioitava, että paneeli ei ole likipitäenkään sama: kokoa on valtaisasti enemmän ja LCD-paneelitkin ovat kehittyneet vuosien saatossa valtavasti, sisältäen nykyisin mm. True-tone-teknologiaa. Ja kyllähän Android-rintamallakin julkaistaan ajoittain 720p-näytöillä varustettuja laitteita Tästä tosin päästään kätevästi hintaan. Android-puolella HD-tason (720p) näyttöjä näkee lähinnä noin 100-200 euron laitteista , joskin mm. viime vuoden lopulla esitelty Honor 9 Lite (ja sitä edeltävä Honor 8 Lite ) tarjoavat Full HD -näytön alle 200 euron hintaan Applen hinnoittelu on puolestaan aivan pilvissä, sillä iPhone XR:n alkaen-hinta on Yhdysvalloissa 749 dollaria ja koti-Suomessa siitä saa maksaa vielä enemmän, peräti 849 euroa. 128 gigatavun mallilla hintaa on puolestaan 939 euroa ja kallein versio 256 gigatavun tallennustilalla nostaa hinnan yli tuhanteen euroon.Kuten tiedämme, niin iPhonen hinnat ovat aina olleet korkeita, ja myyntimäärät sekä yhtiön tulos kertovat, että strategia on todennäköisesti ollut juuri se oikea, mutta yli tuhannen euron puhelimesta löytyvä alle Full HD -tason näyttö vaikuttaa teknologiaorientoituneille melkoiselta riistolta.Jotkut ovat kuitenkin arvioineet , että iPhone XR tulee olemaan myydyin uusista iPhone-malleista. Nähtäväksi jääkin onko vuosikausia vanhalla näyttötekniikalla väliä vai menevätkö värikkäät uudet iPhonet kaupaksi siitä huolimatta.