Arvostelussa OnePlus 6 - Miltä tuntuu OnePlussan superpuhelin pidemmän kokeilun jälkeen?

OnePlus on pysytellyt nyt jo parin vuoden ajan sisukkaasti Suomen myydyimpien puhelinvalmistajien listalla. Saimme testiin toukokuussa 2018 myyntiin tulleen OnePlus 6 ja otimme selvää pidemmän ajan testin muodossa, onko uutuudesta aiempien mallien veroiseksi myyntimenestykseksi.

OnePlus on brändännyt itsensä varsin onnistuneesti ns. superpuhelimeksi, joka sisältää lähes kaikki huippupuhelimen herkut, mutta useamman satasen halvemmalla kilpailijoihinsa nähden.

OnePlussan hinta on kuitenkin vuosi vuodelta kivunnut ylöspäin ja nytkin lanseeraushinta oli pari kymppiä kalliimpi kuin edellismallin, OnePlus 5T:n, hinta oli julkistushetkellä. (hintavertailusta voit tarkistaa tämän päivän hinnan OnePlus 6:lle)

Testasimme puhelinta lähes neljän kuukauden ajan, jona aikana OnePlussaan tipahteli tasaiseen tahtiin käyttöjärjestelmäpäivityksiä, jotka korjasivatkin useita alussa ilmenneitä ongelmia.

Tekniset tiedot

Mitat:

155,7 x 75,4 x 7,8 mm

Paino:

177 g

Näyttö:

6.28” Full HD+ (1080 x 2280) Gorilla Glass 5, 19:9-kuvasuhde

Suoritin:

Järjestelmäpiirinä 8-ytimen Snapdragon 845, grafiikkapiirinä Adreno 630

Muisti:

6 / 8 gigatavua RAM-muistia; 64 / 128 / 256 gigatavua sisäistä tallennustilaa

Kamerat:

Sony IMX 519 16 megapikselin (f/1.7 / 1.22µm / EIS / OIS + Sony IMX 376K 20 megapikseliä (f/1.7 / 1.0 µm / PDAF) & Sony IMX 371 16 megapikselin etukamera (f/2.0 / 1.0 µm / EIS)

Akku:

3300 mAh (ei irrotettava)

Käyttöjärjestelmä:

Android 8.1 Oreo (OxygenOS), Android 9.0 Pie saatavissa betana, myöhemmin virallisesti

Muuta:

Dual-SIM / OnePlus Fast Charge -pikalataus

Liitännät:

3,5 mm kuulokeliitäntä / USB-C / USB 2.0

Hinta:

64 GB: 519 € (tarkista tämän hetken hinta)

128 GB: 569 € (tarkista tämän hetken hinta)

256 GB: 619 € (tarkista tämän hetken hinta)

Ulkonäkö ja muotoilu

OnePlussan uutukaisessa aivan ensimmäisenä katse kiinnittyy valtavaan, koko laitteen etupuolen peittävään näyttöön. Sekä tietysti paljon parjattuun, nykypuhelimista tuttuun loveen.

---kuva itse puhelimesta, edestä---

OnePlus 6 ei kasvata varsinaisesti puhelimen kokoa aiemmasta OnePlus 5T:stä, mutta nyt puhelimen koko etupuoli on pyhitetty näytölle ja yläreunakin on pelkkää näyttöä, lukuunottamatta etukameralle ja kuulokekaiuttimelle varattua lovea.

--takaa kuva---

Seuraavaksi huomio kiinnittyykin lasiseen rakenteeseen. Kuutosessa OnePlus on hylännyt aiemman metallisen takakuoren ja siirtynyt käyttämään lasia myös takakuoren materiaalina. Yhtiö itse kehuu Gorilla Glass 5-takakuoren olevan yhtä kestävä kuin aiemmat alumiiniset takakuoret.

Lasinen takaosa on myös sormenjälkimagneetti - etenkin kiiltävän musta Mirror Black-väritys imee kaikki sormenjäljet ja pölyn itseensä. Lisäksi pinta on erittäin liukas, joten ainakin omassa käytössä silikoninen suojakuori oli ensimmäisiä asioita, jonka puhelimelle otin käyttöön.

--sivusta kuva---

Oudointa lasisessa takakuoressa on se, että tyypillisesti päätös metallin vaihtamisesta muuhun materiaaliin takakannen suhteen tehdään langattoman latauksen vuoksi. OnePlus 6 ei kuitenkaan mahdollista langatonta latausta, joten lasinen takakuori on valittu vain ja ainoastaan ulkonäköseikkojen vuoksi.

Sormenjälkilukija on pysynyt edelliseen OnePlus -malliin nähden samassa paikassa, eli laitteen takana. Sijoittelu luonnollisesti jakaa mielipiteitä erittäin paljon: joidenkin mielestä ainoa oikea paikka sormenjälkilukijalle on laitteen etuosassa, joidenkin mielestä takana. Mutta taakse sijoittamisen ansiosta myös edellä mainittu koko etupaneelin peittävä näyttö on saatu mahdolliseksi.

Näyttö

Näytön koko on 6,28” ja kuvasuhde on venähtänyt jo huikeaan 19:9:ään, joka tekee laitteelle erittäin “pitkän” vaikutelman. Pystysuunnassa kasvanut näyttö mahdollistaa luonnollisesti entistä pidempien sisältöjen näyttämisen ruudulla yhtä aikaa, mutta nettivideoiden katseluun siitä ei valtavasti apua ole - yleisin kuvasuhde verkosta löytyvillä videoilla kun on edelleenkin 16:9. Elokuvien ja muiden 16:9-kuvasuhdetta laajemmalla kuvasuhteella kuvattujen videoiden katseluun kasvaneesta näytöstä on luonnollisesti iloa. Myös verkkoselailuun kasvaneesta pystytilasta on erittäin paljon hyötyä.

--maisemakuva luurissa, edestä kuva---

OnePlus 6 käyttää ns. Optic AMOLED -näyttöä, joka vastaa käytännössä Samsungin huippumalleissaan käyttämää Super AMOLED-näyttötekniikkaa. AMOLED-näytön ansiosta musta näyttää oikeastikin mustalta, koska kyseiset pikselit eivät tuota AMOLED-näytössä lainkaan valoa. Eron huomaa parhaiten tummia kohtia sisältävien videoiden ja kuvien katselussa.

Näyttö on kirkas ja selkeästi luettava myös kirkkaalla säällä - kesä 2018 olikin siinä suhteessa täydellinen, kun aurinko paistoi pilvettömältä taivaalta läpi kesän. OnePlussan katselukulmat ovat loistavat ja tummat sävyt erottuvat erittäin hyvin. Myöskään minkäänlaista valovuotoa ei testiyksilössämme havaittu.

--lovi--

Lovi on tietysti oma tekijänsä, mutta se on loppujen lopuksi erittäin pieni ongelma - ja myös ongelma, jonka saa puhelimen asetuksista pois halutessaan. Käytännössä kyse on siitä, haluaako pikkuisen lisää näyttöpinta-alaa käyttöön yläreunassa olevan “kauneusvirheen” kustannuksella vai tyytyykö pienempään pinta-alaan ja kytkee loven pois käytöstä.

Kamera

OnePlus luottaa kameroiden osalta pitkälti samaan sapluunaan kuin OnePlus 5T:ssä, eli kamera on todella, todella hyvä, muttei kuitenkaan aivan markkinoiden parasta.

--kuva laitteen takaa--

Takana kameroita on kaksi: pääkamerana 16 megapikselin Sony IMX 519 ja toisena kamerana 20 megapikselin Sony IMX 376K. Pääkamerassa on 1,22 um pikselikoko sekä f/1.7 aukko, toisessa kamerassa 1,0 um pikselikoko ja f/1.7 aukko. Molemmat kamerat ovat värikameroita, joten erillistä mustavalkokameraa Huawein tyyliin ei ole tarjolla. Kakkoskameran avulla parannetaan kuvien tarkkuutta ja mahdollistetaan ns. bokeh-kuvat.

Kameraan OnePlus on tuonut takaisin optisen kuvanvakautuksen, joka onkin samalla isoin uudistus kamerapuoleen sitten 5T-mallin.

Optisen kuvanvakautuksen (OIS) tuoma etu näkyy etenkin hämärässä otetuissa kuvissa, tavalla jota digitaalinen kuvanvakain ei pysty tarjoamaan.

Etukamera on 16 megapikselin Sony IMX 376K -sensorilla varustettu, jossa on 1,0 um pikselikoko ja f/1.7 aukko. Etukamera on yksi parhaista testaamistamme etukameroista, jolla saa varmuudella hyvät selfiet, jos sellaisia kaipaa.

Kamerapuolella ei kuitenkaan ole tapahtunut suurempia: kuvanlaatu on erittäin hyvää, mutta ei yllä kuitenkaan kilpailijoiden huippumallien tasolle.

Jokaisella valmistajalla tuntuu olevan se oma “juttunsa”, jolla puhelinta markkinoidaan, on se juttu OnePlus 6:n erinomaisesti toimiva 720p 480fps -hidastusvideointi. Erinomaiseksi hidastuksen tekee se, että videota voi kuvata pidemmänkin pätkän ja hidastettava kohta valitaan vasta valmiista videoklipistä. Näin ollen juuri oikealla ajoituksella hidastuksen suhteen ei ole väliä.

--hidastusvideo--

Se, onko hieno videon hidastus valintakriteeri kellekään, joka puhelinta on ostamassa, onkin sitten täysin eri juttu.

Videokuvaus muilta osin onnistuu puhelimen takakameralla jopa 4K 60fps -laadulla. Etukameralla kuvattaessa pystytään tallentamaan 1080P 30fps -videota.

Kamerasovellus on pitkälti sama kuin aiemmissakin OnePlussan malleissa. Ja tämä on siis hyvä asia. OnePlussan oma kamerasovellus sisältää oikeastaan kaiken oleellisen, mutta ei mitään turhaa. Pro-tilassa kameran säätöjä, kuten ISO-arvoja pääsee säätämään vapaasti ja myös RAW-muotoisten kuvien ottaminen onnistuu. RAW-kuvat ovat siis raakamateriaalia joka saapuu kameran kennolle, jotka pitäisi käsitellä myöhemmin erillisellä kuvankäsittelyohjelmistolla.

--kamerasovellus, ruutukaappaus---

Ainoa erikoisuus on isosti esille tuotu “2x” -nappi, joka zoomaa kuvan tai videon kaksinkertaiseksi normaaliin näkymään verrattuna. Zoomaus on toki digitaalista, joten mitään varsinaista hyötyä siitä ei ole verrattuna jälkikäteen tehtyyn rajaukseen.

Kameroiden laatuun ei pitäisi OnePlussan ostopäätös kenenkään kohdalla kariutua.

Esimerkkikuvia

Suorituskyky

---kuvakollaasi---

Kuten OnePlussan malleissa yleensäkin, suorituskyvystä ei ole tingitty pätkääkään. Järjestelmäpiirinä hyrrää vuoden 2018 huippupiiri, kahdeksalla ytimellä varustettu Snapdragon 845. Grafiikkasuorittimena toimii Adreno 630.

Testiyksilömme oli 128 gigatavun tallennustilalla varustettu malli, jossa käyttömuistia on hulppeat 8 gigatavua. OnePlus 6 myydään kolmena eri varianttina, joista 128 GB ja 256 GB malleista löytyy 8 gigatavua RAM-muistia ja 64 gigatavun tallennustilan versiosta RAMia löytyy 6 gigatavua.

Huippuprosessori yhdistettynä anteliaaseen käyttömuistiin tekee OnePlussan käytöstä äärimmäisen sujuvaa. Kaikki mitä puhelimella tekee, tapahtuu silmänräpäyksessä - oli sitten kyse sovellusten avaamisesta tai kuvien muokkauksesta.

Myös erilaiset suorituskykyä mittaavat testisovellukset todistavat samaa: tehoja löytyy. Myös tämän vuoden mobiilipeli-ilmiö Fortnite listaa OnePlus 6 yhdeksi tuetuista malleistaan - kyseinen pelihän on oikeastaan ensimmäinen mobiilipeli, joka vaatii toimiakseen tarpeeksi tehokkaan puhelimen.

---jostain snapshot testituloksista?---

Käytännön elämässä lisää potkua puhelimeen ei jää kaipaamaan missään kohti, vaan puhelin toimii - vielä useamman kuukauden käytön jälkeenkin - kuin rasvattu salama.

Android Pie 9.0

OnePlus 6 on yksi ensimmäisiä puhelimia, jolle Googlen uusin Android-käyttöjärjestelmä tuli ladattavaksi jo beta-muodossaan.

Itse laite toimitetaan Android 8.1 Oreo -käyttöjärjestelmällä varustettuna, mutta jo toukokuussa pystyi Android Pie 9.0 -käyttöjärjestelmän betan lataamaan puhelimeensa, jos halusi päästä kokeilemaan Androidin uusinta versiota.

OnePlus tulee päivittymään jo syksyn 2018 aikana virallisestikin Android Pie -käyttikseen, joten pelko siitä, että uusi puhelin ei saakaan viimeisintä Androidia, on turhaa. Tämä on myös OnePlussan selkeä valtti moneen muuhun valmistajaan verrattuna - käyttöjärjestelmätuki luvataan varsin pitkäksi ajaksi ja uudet versiot tulevat jakeluun usein kuukausia aiemmin kuin monille muille kilpailijoille.

Akkukesto

OnePlussan sisään on tungettu 3300mAh akku, joka on nykystandardeilla hyvää keskitasoa. Eli mitään valtavaa loikkaa akunkestossa ei kannata OnePlussan suhteen odottaa, mutta akkukesto on samaa, parempaa keskitasoa kuin yleensä huippuluureissa.

Käytännön elämässä OnePlus 6:n akku kestää “suhteellisen aktiivisessa” käytössä helposti aamuheräämisestä nukkumaanmenoon asti, vaikka nukkumaan meneminen vähän venähtäisikin. “Superaktiivisessa” käytössä, jossa puhelin on käden jatkeena, näyttö päällä useita tunteja vuorokaudessa, akku kestää omissa testeissämme noin 12 - 14 tunnin ajan.

OnePlussan valttikortti akkukeston suhteen ei olekaan tavallista isompi akku, vaan jo lähes legendaarista mainetta niittävä pikalataus, joka tunnettiin aiemmin Dash Charge-nimellä. Sittemmin lataustekniikka on nimetty uudelleen ja kulkee nykyisin nimellä OnePlus Fast Charge.

--kuva laturista--

OnePlussan laturi on fyysisesti iso. Siis todella, todella iso. Mutta vastapainona laturi on nopea. Todella, todella nopea. Täysin tyhjä akku latautuu 60 prosenttiin puolessa tunnissa ja aivan täyteenkin 75 minuutissa.

OnePlussan ollessa alhaisella virralla, varttitunninkin lataus lisää tyypillisesti akun varausta parillakymmenellä prosentilla, joten puhelimen lataaminen vaikkapa kahvitauon aikana lisää käyttöaikaa merkittävästi.

Sormenjälkilukija ja kasvojentunnistus

OnePlus 6 sisältää sekä takana sijaitsevan sormenjälkilukijan että automaattisesti päällä olevan kasvojentunnistuksen.

---kuva takaa, zoomattuna sormenjälkilukijaan--

Sormenjälkilukija on yksi parhaista, mitä olemme koskaan testanneet - se toimii, riippumatta siitä, missä kulmassa sormen lukijalle sattuukaan tökkäämään. Ja lisäksi se toimii salamannopeasti.

Sama pätee myös kasvojentunnistukseen. Kasvojentunnistuksella puhelin aukeaa kaksivaiheisesti: ensin näyttö kytketään päälle sivun lukituspainikkeesta ja tämän jälkeen OnePlus avaa näytön, jos se tunnistaa kasvot oikein. Käytännössä tämä toimi mitä omituisimmistakin kulmista - ja jälleen, erittäin nopeasti. Ainoastaan erittäin hämärässä tilassa etukamera ei saa luotettavasti tunnistettua omistajaansa, joten tällöin pitää turvautua joko sormenjälkilukijaan tai perinteiseen PIN-koodiin.

--kasvojentunnistus, ruutukaappaus---

Oikeastaan ainoa negatiivinen asia, mikä kasvojentunnistuksesta tuli huomattua, oli näytön lukituksen aukeaminen aina. Eli kun haluaisit vain nopeasti vilkaista lukitusnäytöllä näkyvää isompaa kelloa, puhelin tunnistaa silti kasvosi ja heittää samantien kotinäytölle (jossa kello onkin pienempänä ilmoituspalkin kulmassa). Luonnollisesti kasvojentunnistuksen saa kytkettyä myös pois päältä, jos ominaisuus häiritsee tai kokee sen epämiellyttäväksi.

USB-C ja nirsoilu

Ehkäpä mielenkiintoisin havainto OnePlus 6:n suhteen oli se, että halvat kiinalaiset USB-C -johdot eivät toimikaan OnePlus 6 kanssa, kuten ne toimivat vaikkapa OnePlus 3T:n kanssa. Osa halpisjohdoista ei lataa puhelinta lainkaan, osa lataa, mutta auttamattoman hitaasti.

--kuva kiinalaisesta halpisjohdosta---

Kyseessähän on tietysti vain tiukempi standardien noudattaminen, mutta voi tuoda ikävän yllätyksen monelle. Ns. merkkivalmistajien johdoilla edellämainittua ongelmaa ei ilmennyt.

Pieniä ongelmia

OnePlussassa ilmeni kuitenkin pari ärsyttävää ongelmaa myös edellämainitun USB-C -nirsoilun lisäksi.

Ensimmäinen ongelma ei kosketa kuin pientä segmenttiä puhelimen käyttäjistä, mutta heille ongelma onkin hyvin rasittava. Kun puhelimen näytön jättää päälle (eli puhelinta ei lukita) ja tipauttaa sen taskuun, saattaa OnePlus tehdä taskussa ollessaan oikeastaan mitä tahansa.

Omassa käytössäni OnePlus mm. säännönmukaisesti oli vetänyt esiin pikavalikot, kytkenyt päälle lentokonetilan, sammuttanut GPS-paikannuksen, vaihtanut WLAN-asetuksia, … OnePlussan asetuksista kyllä löytyy “taskutila”, jonka pitäisi tunnistaa tilanne, että puhelimen näyttö on edelleen käytössä, mutta se on siirretty taskuun. Oman havaintoni mukaan taskutila kytkeytyy päälle ainoastaan täysin mustissa taskuissa - vaaleasta kankaasta tehdyt shortsien taskut eivät tilaa kytkeneet päälle.

Ongelmahan on mitätön monelle, mutta Pokemon Gon pelaajat tunnistavat tilanteen - peliä pitää pelata näyttö päälle kytkettynä, vaikka peliä ei aktiivisesti pelaisikaan, jotta pelin kilometrit etenevät.

Ongelman saisi korjattua todennäköisesti OnePlussan toimesta softapäivityksellä, jossa taskutila kytkeytyisi herkemmin päälle. Mutta koska sellaista ei ole tarjolle tullut, vaihtoehtoina ovat käytännössä joko tummien vaatteiden suosiminen tai “lompakkokotelon” hankkiminen puhelimelle, jolloiin näyttö piilotetaan kannen alle.

Toinen raivostuttava softabugi liittyy sekin taskussa kuljettamiseen ja näytön herkkyyteen. Mikäli OnePlussan eleohjaukset ovat päällä, kytkee V -kuvion sormella piirtäminen näytölle puhelimen “taskulampun” päälle. Ongelmaksi tämä muodostuu siksi, että OnePlus tunnistaa V-kuvion noin kerran viikossa myös taskussa ollessaan. Onkin yllätys kaivaa puhelin farkkujen taskusta ja huomata, että takakameran salamavalo on ollut päällä tunnin ajan, kuluttaen turhaan akkua.

Molemmat ongelmat ovat sinänsä pieniä, eivätkä vaikuta puhelimen käytettävyyteen juurikaan - ja molemmat saa ratkaistua lompakkomallisella suojakotelolla - tai kytkemällä sekä eleohjauksen pois, että lukitsemalla aina näytön taskussa ollessa.

Taskulamppuongelmaan OnePlus julkaisi päivityksenkin pian laitteen julkaisun jälkeen, joka vähensi ongelman esiintymistä, mutta ei poistanut sitä kuitenkaan kokonaan.

Yhteenveto

Onko OnePlus 6 hyvä puhelin? Ehdottomasti on. Onko se hintaluokkansa paras? Todennäköisesti, ainakin yksi parhaista - reilulla 500 eurolla saa puhelimen, josta löytyy lähes kaikki ominaisuudet mitä monta sataa kalliimmista huippumalleista löytyy. Puhelimessa on hyvä akkukesto, loistava suorituskyky, erittäin hyvä kamera ja miellyttävän kevyt Android.

Miinuspuolia ei montaa ole, mutta laskettakoon niihin lasinen takakuori ilman langatonta latausta, nirsoilu USB-C -kaapelien suhteen sekä pienet softabugit (jotka toivottavasti korjaantuvat ajan saatossa tipahtelevien päivitysten myötä). Mikään näistä ongelmista ei kosketa keskivertokuluttajaa, joten tähtiä niistä on turha tipauttaa.

Jos olet hankkimassa uutta puhelinta ja budjetti on OnePlussan hintaluokassa, suosittelemme hankintaa lämpimästi.

Jos taas taskusta löytyy OnePlussan edellinen malli, OnePlus 5T, on uutta kuitenkin lopulta vain kovin vähän, joten päivitystä kannattanee lykätä ja pitäytyä nykyisessä mallissa.