Applen maksamattomat 13 miljardin verot kerätty

Viime vuoden lopulla julkistetut nk. Paratiisipaperit kertoivat monenlaisista veroparatiisikyhäelmistä tai -kytköksistä niin Suomessa kuin tietysti isommassa mittakaavassa ulkomailla. Yksi merkittävimpiä oli ehdottomasti maailman arvokkaimman yhtiön laiton verojen kierto Tiedoista paljastui, että Apple ja Irlanti olivat solmineet EU:n mukaan laittoman sopimuksen, jonka johdosta yhtiön verojen maksaminen jäi aivan minimaaliseksi. Arvioiden mukaan Applen veroprosentti lähestyi pahimmillaan vain 0,005 prosenttia, joka kuulostaa melko erikoiselta.Euroopan komission mukaan kyseessä oli laiton valtiontuki, joskin Irlanti ja Apple olivat asiasta eri mieltä. Valittaminen asiasta menee todennäköisesti jossain vaiheessa eteenpäin EU-tuomioistuimessa, mutta sillä välin Irlanti ja Apple ovat kiltisti kerryttäneet maksamattomien verojen tiliä Nyt tili on täyttynyt kaikesta yli 13 miljardista eurosta mitä Applella oli jäänyt maksamatta, kertoo Reuters . Näin ollen EU on perunut oikeusjutun Applea ja Irlantia vastaan, kun sopu ja 13,1 miljardia euroa plus reilun miljardin korot löytyivät vihdoin.