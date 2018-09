iPhone XS:n kysyntä yllätti – Kuluttajat havittelevat kalliita malleja

komponentti- ja kokoonpanoketjuun korviaan myöten upottautunut analyytikkoon tunnettu paikkansapitävien huhujen levittäjänä, joten osakkeenomistajien ja mobiilimarkkinaa muuten seuraavien on syytä kuunnella häntä erittäin tarkalla korvalla.Ainakin osakkeenomistajia lämmittää tieto siitä, että syyskuun alkupuoliskolla esiteltyjen iPhone XS - ja iPhone XS Max -puhelimien kysyntä on ollut odotettuakin parempaa. Puhelimet tulivat myyntiin viime viikolla Kuon mukaan erityisen hyvin kaupaksi on käynyt kookkaampi iPhone XS Max, jota on myyty jopa enemmän kuin pienempää iPhone XS:ää. Maxin myyntimäärät ovat korkeammasta hinnasta huolimatta olleet 3–4 kertaa suuremmat kuin iPhone XS:llä.Kaikkein suosituin kokovaihtoehto on ollut 256 gigatavua, joten kauppa ei käy edes kaikkein halvimpien mallien ympärillä. Kalleimpien mallien osalta voi olla puutetta, sillä Applelle 512 gigatavun muistipiirejä toimittaa vain Samsung.Myös Apple Watch Series 4:n myynti on ollut odotettua parempaa. Älykelloa kokoonpanevan Quantan tuotantokapasiteetti on itse asiassa jo täynnä, joten tuotantoa voidaan lisätä vasta kun Compal on valmis ottamaan tilauksia vastaan.