Maailman suosituin näppäimistö osaa nyt kääntää kielet lennosta

Maailman suosituin kännyköiden näppämistösovellus,, on lisännyt tuen reaaliaikaiselle kääntämiselle Android-sovellukseensa.Käännös perustuuomaan-palveluun, jota mm.on käyttänyt jo pidempään sivuillaan. Microsoft Translate on toki myös jatkuva vitsien aihe, koska sen kyvykkyys etenkin suomen ja muiden harvinaisempien kielten suhteen ei ole aivan huippuluokkaa. Mutta mm. romaanisten kielten, kuten englannin, ranskan ja espanjan suhteen Microsoft Translate tekeekin jo selkeästi parempaa jälkeä. Microsoft osti SwiftKeyn vuonna 2016 huikealla 250 miljoonalla dollarilla ja tuo nyt omia palveluitaan mukaan SwiftKey'hin.Alla olevalla videolla esitellään SwiftKeyn käännöstoimintoa:SwiftKey löytyy myös parhaat näppäimistöt Androidille -listauksestamme, josta voi etsiä myös muita itselleen sopivia vaihtoehtoja.Käännösominaisuus on tarjolla tänään jakeluun tulleessa SwiftKeyn uusimmassa versiossa, jonka voi ladata täältä . iPhonelle tarkoitettu versio SwiftKeysta ei vielä sisällä käännösominaisuuksia.Mikäli haluat kokeilla SwiftKeyta ja sitä ei puhelimessasi ole, lue ohjeemme siitä, miten vaihdetaan Androidin näppäimistösovellus toiseen