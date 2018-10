iPhone XS:n suorituskyky hämmästyttää testaajaa

Kattavista laitearvosteluistaan tunnettuon julkaissut iPhone XS- ja iPhone XS Max -puhelimien arvostelut , joissa teknologiaorientoituneiden lukujoiden näkökulmasta ehkä kaikkein kiinnostavinta on A12 Bionic -järjestelmäpiirin analyysi.A12 Bionicin suorituskyky on jo aiemmin tullut hyvin ilmi esimerkiksi Geekbench-testien kautta , mutta AnandTech analysoi piirin suorituskykyä tarkemmin kilpaileviin järjestelmäpiireihin. AnandTech ottaa absoluuttisen suorituskyvyn lisäksi huomioon tehonkulutuksen.Suorituskykyä mitattiin SPECint2006-testeillä, jotka ovat esimerkiksi Geekbenchiin verrattuna raskaampia. Samalla AnandTech mittasi tehonkulutusta ja koosti niistä kattavan graafisen, joista voidaan seurata eri piirien suorituskykyä ja tehonkulutusta samalla ajokerralla. Tulosten perusteella A12 Bionic on markkinoiden suorituskykyisin piiri, mutta lisäksi se kuluttaa vähemmän virtaa kuin kilpailijat.Apple näyttää onnistuneen erityisen hyvin A12 Bionicin suunnittelussa. Suorituskykyparannusten taustalla on muunmuassa muistiin tehdyt uudistukset. L1-välimuistin määrä on tuplattu ja muistin viiveajat ovat pudonneet dramaattisesti. Sivuston arvion mukaan Apple on A12 Bionicillä on äärimmäisen lähellä Skylake-sukupolven suorittimia. Voi siis olla, että jo tulevina vuosina Mac-tietokoneissa nähdään ARM-pohjaisia suorittimia.