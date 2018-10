Huawei julkaisi sarjan uusia Mate 20-puhelimia

Huawei julkaisi tänään Lontoossa tukun uusia Mate 20 -sarjan laitteita.Lanseeraustilaisuudessa esiteltiin kolme uutta puhelinta, Mate 20, Mate 20 Pro sekä Mate 20 X. Puhelinten speksit oli pitkälti vuotaneet jo etukäteen, kuten viime viikolla kerroimme. Lippulaivamalli Mate 20 Prossa on massiivinen kolmoiskamerajärjestelmä sekä valtaisa, liki koko etupaneelin peittävä näyttö. Nykypuhelimista tuttu lovi löytyy myös Pro-mallista, joka sisältää 24 megapikselin etukameran lisäksi 3D-kasvojentunnistuksen infrapunakameralla sekä pisteprojektorilla. Perusmalli Mate 20:ssä sekä Mate 20 X:ssä on vain pieni vesipisaran muotoinen lovi.Kaikki esitellyt puhelimet ovat puhlettiluokkaa kooltaan. Mate 20:ssä näyttö on 6,59 tuuman LCD-näyttö, Prossa 6,39 tuuman OLED-näyttö ja pelaamiseen suunitellussa X-mallissa isoin, jopa 7,2 tuuman OLED. Sisällä laitteissa on Huawein uusi Kirin 980 -järjestelmäpiiri . RAM:ia laitteissa on neljästä kahdeksaan gigaan ja tallennustilaa 128 gigasta 256 gigaan. MicroSD-kortit Huawei on korvannut uusilla NM Card -muistikorteilla. Kaikissa malleissa on sormenjälkilukija, mutta vain Prossa se on upotettu näyttöön.Mate 20 ja Mate 20 Pro ilmestyvät viidessä eri värissä, mutta vain kolme näistä saapuu Suomeen: sininen Midnight Blue, musta sekä sinistä, violettia ja mustaa yhdistävä Twilight-liukuväri. Puhelimista Vain Mate 20 Pro tulee Suomessa myyntiin 999 euron hintaan. Toimitukset alkavat 5. marraskuuta.