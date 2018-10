OnePlus 6T vs OnePlus 6 - Loistava puhelin, mutta täysin turha päivitys

Mitä muuttui?

Uusi sormenjälkilukija ei vakuuta

Onko OnePlus 6T parempi kuin OnePlus 6?

Teknisten tietojen vertailu





Vertailussa

OnePlus 6

OnePlus 6T Mitat

155,7 x 75,4 x 7,75 mm

157,5 x 74,8 x 8,2 mm Paino

177 g

185 g Rakenne

Paneelit lasia, runko metallia

Paneelit lasia, runko metallia Käyttöjärjestelmä

Android Pie

Android Pie Näyttö

6,28", 19:9, 1080 x 2280, AMOLED

6,41", 19,5:9, 1080 x 2340, AMOLED RAM

6/8 Gt

6/8 Gt Tallennustila

64/128/256 Gt

128/256 Gt Kamera

16+20 MP, f/1.7, OIS (takana) ja 16 MP, f/2.0 (edessä)

16+20 MP, f/1.7, OIS (takana) ja 16 MP, f/2.0 (edessä) Biometrinen tunnistus

Sormenjälki, takana

Sormenjälki, edessä näytön takana Suoritin

Snapdragon 845

Snapdragon 845 Akku

3300 mAh

3700 mAh Hinta

499 €

549 €

Olimme eilenjulkaisutapahtumassa Helsingissä, jossa esiteltiin uusi. Nyt kun puhelinta on käytetty vuorokauden ajan, on aika vetää yhteen ensimmäisiä kokemuksia uutukaisesta - etenkin verrattuna edeltäjäänsä,:een.OnePlussan julkaisusykli on pysynyt samana jo parin vuoden ajan: Ensin esitellään ns. kokonaan uusittu malli ja sitten, noin puoli vuotta myöhemmin, julkaistaan "tee-versio", joka parantaa pikkuisen aiemmasta mallista. Näin tehtiinkohdalla, kun sen jälkeen lanseerattiin. Sama linja jatkuikanssa, joten nyt oli luonnollisesti aika kuutossarjan saada se "pikkupäivitys". Arvostelussamme OnePlus 6 nappasi täydet viisi tähteä - saavutus, johon moni puhelin ei ole pystynyt. Mutta paraneeko loistava puhelin nyt T-mallin myötä?Teknisesti OnePlus 6T on sisuskaluiltaan käytännössä identtinen edeltäjäänsä - loistava puhelin loistavilla sisuskaluilla. Kamera, järjestelmäpiiri sekä muistit ovat pysyneet samana kuin OnePlus 6:ssakin. Ja tämä ei ole huono asia, vaan nimenomaan päinvastoin - OnePlus 6 oli suorituskyvyltään loistava ja niin on OnePlus 6T:kin.Sisuskaluissa ainoa merkittävä muutos on: OnePlus 6:ssa akku oli 3 300 mAh, mutta OnePlus 6T:ssä akkua on kasvatettu 3 700 mAh kokoon, eli 12 prosenttia suuremmaksi kuin aiemmin. Tämä näkyy tietysti puhelimen akkukestossa pelkästään positiivisena asiana.Mutta suurempi akkukesto on saavutettu erittäin kyseenalaisen muutoksen varjolla:. Tämä ei ole kaikille ostajille iso asia, mutta on OnePlussalle itselleen hieman nolo seikka, koska yhtiö on alleviivannut vielä hiljattain sitä, miten heidän puhelimestaan kyseinen liitäntä nimenomaan löytyy.Näyttö on lähes aiempaa vastaava, mutta parjattuamerkittävästi ja se on nyt pisaran muotoinen ja jättää näytön yläreunasta isomman osan käyttöön. Samalla myös, aiemmasta 6,28 tuumasta 6,41 tuumaan. Kuvasuhde muuttui samalla 19:9 -suhteesta vieläkin kapeampaan ja pidempään 19,5:9 -kuvasuhteeseen. Myös näytön resoluutio muuttui - mutta sekin vain vähän: aiempi 2280x1080 tarkkuus vaihtui 2340x1080 tarkkuuteen.Loven ja akkukeston lisäksi suurin positiivinen muutos oli näytön materiaalin vaihtuminen aiemmasta:sta uudempaan:een.hieman: painoa tuli 8 grammaa lisää, pituutta tuli 1,8mm lisää, leveyttä lähti pois 0,6mm ja paksuutta 0,45mm tuli lisää. Muutokset ovat erittäin pieniä, mutta molempia puhelimia kädessä pitäen kuitenkin selkeästi havaittavia -, koska uudempi malli tuntuu aivan aavistuksen verran kömpelömmältä kädessä.on kuitenkin. Muutos on luonnollisesti teknisesti upea temppu ja toimii varmasti OnePlus 6T:n markkinoinnin yhtenä keihäänkärkenä - onhan kyseessä ominaisuus, joka vain todella harvasta puhelimesta vielä löytyy.Samalla OnePlus tipautti pois aiemman 64 gigatavun tallennustilalla varustetun mallin ja nyt halvin "hinnat alkaen" -malli on 128 gigatavun tallennustilalla ja 6 gigatavun käyttömuistilla varustettu malli. Valitettavasti tämä yhtälö nosti myös halvimman mallin hintaa 30 eurolla ylöspäin aiemmasta.Alta löydät tuoreimmat hinnat kullekin mallille:Uusittu sormenjälkilukija on teknisesti upea saavutus, mutta siihen se jääkin. Näytön alle sijoitettu sormenjälkilukija on nopea, mutta ei omissa testeissämme lähellekään niin herkkä ja tarkka kuin OnePlus 6:n takakuoressa oleva erillinen sormenjälkilukija.Lisäksi OnePlus 6T:n näytössä oleva sormenjälkilukija kärsii yhdestä raivostuttavasta ongelmasta: Se hidastaa näytön avaamista. OnePlus 6:ssa puhelimen sai avattua lukituksesta silmänräpäyksessä yksinkertaisesti viemällä sormen sormenjälkilukijan päälle. Nyt, tietyissä tilanteissa avattaessa, täytyy ensin aktivoida näyttö, joko painamalla puhelimen sivussa olevaa näytön lukituspainiketta / virtapainiketta tai vastaavasti heilauttaa puhelinta hieman. Vasta tämän jälkeen näytön alla oleva sormenjälkilukija herää henkiin - samalla kuin näyttökin.Etenkin pimeässä, jossa kasvojentunnistusta ei voida käyttää, on takapaneelissa oleva, monen mielestä optimaalisesti sijoitettuna, sormenjälkilukija varmin ja nopein tapa avata puhelin lukituksestaan. Nyt tähän on lisätty virhemarginaalia, hidastelua ja turhaa sähläystä. Kaikki vain siksi, että ollaan saatu tehtyä teknisesti hieno ratkaisu, ajattelematta sitä, hyötyykö käyttäjä ratkaisusta mitenkään.Sormenjälkilukija näytössä on siis toimiva, mutta se ei toimi niin hyvin kuin OnePlus 6:n erillinen sormenjälkilukija.OnePlus on onnistunut tähän saakka aina parantamaan merkittävästi mallejaan aina uuden mallin myötä. 3T oli parannus 3:een, 5T parannus 5:een ja tietysti "kokonaisen numeron hyppäykset" ovat aina vieneet OnePlussan seuraavalle tasolle.Sormenjälkilukijan siirtäminen osaksi näyttöä on paperilla hieno idea, mutta käytännössä siitä ei tule mitään lisäarvoa käyttäjälle. Päinvastoin, näytön alla oleva lukija on testiemme mukaan selkeästi hitaampi ja epävarmempi tapa avata puhelin kuin OnePlus 6:n erillinen sormenjälkilukija.Lisäksi 3,5mm kuulokeliitännän poistaminen karsii väistämättä osan potentiaalisista asiakkaista. Etenkin kun ratkaisun ainoana hyötynä vaikuttaa olleen 12 prosenttia kasvanut akku - ja liitännän poistosta huolimatta puhelimelle tuli lisää painoa aiempaan verrattuna.Vuorokauden testin jälkeen on pakko todeta, että tällä kertaa OnePlussan päivitysversio vaikuttaa olleen huti. OnePlus 6T:stä tulee olo, että muutoksia on nyt tehty pelkästään muutosten vuoksi, mutta juuri mikään ei ole merkittävästi parempaa kuin edellisessä versiossa.Painotan edelleen sitä, että. Näyttöloven pieneneminen sekä akun kasvaminen ovat ehdottomasti hyviä muutoksia. Mutta sormenjälkilukijan seikkailut ja kuulokeliitännän poistaminen taas jakavat mielipiteitä vahvasti.Koska OnePlus 6 on spekseiltään aivan yhtä loistava puhelin kuin nyt esitelty OnePlus 6T:kin, valitsisin kaupassa nimenomaan edellisen mallin, eli:n. Etenkin kun OnePlus 6 saa tätä kirjoittaessa jo alle 500 eurolla