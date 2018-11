Samsung-johtaja pyytää anteeksi "kriisiä", paineet ensi vuoden Galaxy-laitteilla

Samsung jatkaa edelleen maailman suurimpana älypuhelinvalmistajana kappalemäärissä, mutta ykköspaikka ei ole aivan niin turvattu kuin muutama vuosi sitten vielä näytti.Apple tietysti vie kalliimpaa päätä tieten tahtoen, mutta myös keskihintaisissa ja edullisimmissa puhelimissa Samsungilla on entistä vaikeampaa. Erityisesti kiinalaisvalmistajat, ja aivan erityisesti Huawei, ovat vieneet Samsungilta markkina-asemaa.Tämä on tietysti huomattu myös Samsungin johdossa, ja syksyllä yhtiö päättikin alkaa innovoimaan entistä enemmän juuri keskihintaisissa tuotteissaan. Näinpä tiettävästi ensimmäistä kertaa Galaxy A -sarjan historiassa nähtiinkin jotain uutta , eikä vain lippulaivamalleista karsittuja tylsyyksiä.Paljon on kuitenkin vielä tehtävä, jotta kiinalaisvalmistajien voittokulku loppuu, ja johtoportaassakin se tiedostetaan. Korea Heraldin mukaan toimitusjohtaja Koh Dong-jin on pahoitellut työntekijöille ja sijoittajille kriisiä, johon Samsungin on johtanut, ja lupaa tehdä parhaansa, jotta siitä noustaan Galaxy 10:n ja taittuvan Galaxy F:n avulla.Edes taittuvan puhelimen osalta ei kuitenkaan vaikuta olevan helppoa, sillä Huawein on kertonut kehittelevänsä vastaavaa laitetta myös.Samsung ei tietysti ole vielä palavan lautan tilanteessa, eikä paniikkia tarvitse yhtiössä vielä lietsoa. Kyse lienee enemmänkin korealaisten matalasta kynnyksestä anteeksipyyntöihin.Numerot eivät kuitenkaan valehtele, ja niin markkina-asemassa kuin liikevoiton suhteen Samsungin mobiililaiteosaston tilanne on heikentynyt kuukausi toisensa jälkeen.Toimitusjohtaja Koh'in anteeksipyytelevän myöntymyksen lisäksi mielenkiintoista on, että tulevasta laitteesta käytetään nimeä Galaxy 10. Olisiko tosiaan niin, että pitkään Galaxy-huippumallin nimessä näkynyt S-kirjain jäisi ensimmäistä kertaa pois?