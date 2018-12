EU suosittaa välttämään Huawein tukiasemia – Britanniassa vaihdetaan niitä jo toisiin

Marraskuun lopulla uutisoimme tiedoista, joiden mukaan Yhdysvallat suosittelee kumppanimaitaan välttämään tilaamasta 5G-mobiiliverkkojen tukiasemia Huaweilta. Pelkona on, että Kiina voisi vakoilla tukiasemien kautta kulkevaa tietoliikennettä.Euroopan komission teknologiakomissari Andrus Ansip on julkisesti antanut samankaltaisen suosituksen. Ansipia pohdituttaa Kiinan hallinnon ote teknologiayrityksistä. Paikallisen lainsäädännön mukaan yritysten on tehtävä yhteistyötä hallinnon kanssa ja tarjota hallinnolle esimerkiksi takaovia salakuuntelua varten. Huolena on siis, että Kiina voi pakottaa Huaweita sisällyttämään tukiasemiin takaovia salakuuntelua varten.Brittiläinen BT-operaattori on jo aloittanut toimet, joilla se poistaa matkapuhelinverkostaan Huawein tukiasemia Huawei on ollut muutoinkin länsimaiden hampaissa. Huawein epäillään kiertäneen Yhdysvaltojen asettamia Iranin talouspakotteita tytäryhtiön Skycomin avulla. Huawein talousjohtaja oli antanut ymmärtää, että Skycom on itsenäinen yhtiö. Valehtelun takia hänelle saattaa langeta jopa 30 vuoden tuomio. Talousjohtaja Meng Wanzhou on Huawein perustajan tytär.